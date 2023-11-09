Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikası'ndan Ucuz ve Sağlıklı Ekmek

Yunusemre Belediyesi, sağlıklı ve ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştırmak için kurduğu Ekmek Fabrikası'nda günlük 6 bin ekmek üretimi yapıyor. 13 mahallede oluşturulan büfelerde 220 gr. ekmek 5 TL'den satışa sunuluyor.

Yunusemre Belediyesi, sağlıklı ve ucuz ekmeği vatandaşlara ulaştırmak için kurduğu Ekmek Fabrikası'nda günlük 6 bin ekmek üretimi yapıyor. 13 mahallede oluşturulan büfelerde 220 gr. ekmek 5 TL'den satışa sunuluyor.

Yunusemre Belediyesi uzun süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi daha tamamlayarak hayata geçirerek günlük 6 bin ekmeğin üretildiği fabrikada 220 gr ekmeği 5 TL'den büfelerinde satışa sunuyor. Çalışma hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikası olarak halk ekmeği üretiyoruz. 13 noktada ekmeklerimizi satışa sunuyoruz. 220 gr. ekmek 5 TL'den satışa sunuluyor. Özellikle alım gücü kısıtlı olan vatandaşlarımız buradan alışveriş yapabilir. Büfe sayımızı gelen talebe göre önümüzdeki günlerde arttıracağız. Bu çalışmanın hayata geçirilmesinde ve sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ekmek satış noktaları

Ekmek satışı yapılan noktalar ise şunlar: "Barbaros Mah. (Muhtarlık yanı), Barbaros Mah. (Ortaokul yanı), Yenimahalle (Hanımlar Lokali yanı), Cumhuriyet Mah. (Aile Sağlığı Merkezi yanı), 50. Yıl Mah. (Horozköy Çamlık), Mareşal Fevzi Çakmak Mah. (Tayvanlı İlhan Okulu karşısı), Muradiye Mah. (Gündüz Bakımevi yanı), Muradiye Mah. (Ek hizmet binası yanı), Akgedik Yunuskent (1. etap çarşı), Hafsa Sultan Mah. (Öz Saruhan Bulvarı sonu), Dış Mahalle Yıldırım Spor Tesisleri yanı, Tevfikiye Mah. (Şoförler Cemiyeti yanı), Mutlu Mahallesi (İvaz Paşa Camii yanı)." - MANİSA