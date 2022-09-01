Yok böyle hata! Kripto hesabından 100 dolar çekmek isteyen kadına 10.5 milyon dolar yattı
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Avustralya'da kripto para yatırımı yapan ve hesabına 100 dolar çekmek isteyen bir kadına, sistemde yaşanan hata nedeniyle 10.5 milyon Avustralya doları yattı. Yaşanan hatayı bildirmeyip parayı başka bir hesaba transfer eden ve kız kardeşine bir ev satın alan kadın aylar sonra büyük şok yaşadı. Yaşanan sistemsel hatayı fark eden şirket, paranın peşine düştü.
Avustralya'da küçük miktarlarda kripto para yatırımı yapan Thevamanogari Manivel isimli bir kadın, hesabından 100 Avustralya doları çekmek istedi. Mayıs 2021 yılında para çekme emrini veren kadının hesabına tam 10.5 milyon Avustralya doları yattı.
Söz konusu durumu bildirmeyen kadın, parayı bir başka hesaba transfer etti. Thevamanogari Manivel, kız kardeşine 1.35 milyon dolarlık bir ev aldı.
Aralık 2021'deki şirket incelemesinde yapılan hata anlaşıldı ve şirket fazladan ödediği parayı geri almak için harekete geçti. Şirket aynı zamanda Manivel'den yüzde 10 faiz ve yasal masraflarını da istiyor. Haberlere yansıyan bilgilere göre Manivel, mahkemeye çıkmadı.
Kadının parayı geri verdiği evi sattığı belirtildi. Yine de şirketin faiz ve ek masraflar için mahkeme yoluna gittiği ifade edildi.