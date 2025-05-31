Yatırım ve BES Fonları Haftalık Değer Kaybı Yaşadı

Yatırım ve BES Fonları Haftalık Değer Kaybı Yaşadı
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları ise yüzde 0,57 değer kaybetti. Para Piyasası Fonları en fazla yükselen kategori olurken, Hisse Senedi Fonları en çok gerileyen fon oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,42, BES fonları yüzde 0,57 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,99 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen fon ise yüzde 2,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,13 ile "Para Piyasası " fonunda gerçekleşti. En çok gerileyen ise yüzde 3,46 ile "Endeks" fonu oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,421115623
Borsa Yatırım Fonları-2,39519
Borçlanma Araçları Fonları0,82792
Fon Sepeti Fonları0,265326
Hisse Senedi Fonları-2,9510147
Karma ve Değişken Fonlar-0,148172
Katılım Fonları0,154823
Kıymetli Maden Fonları-0,39216
Para Piyasası Fonları0,99680
Serbest Fon-0,37774337
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-0,57161234
Başlangıç Fonları1,10100
Borçlanma Araçları0,46432
Değişken-0,9139104
Devlet Katkısı-0,78012
Endeks-3,4605
Fon Sepeti Fonu-0,19713
Hisse Senedi-2,62033
Karma-0,1936
Katılım-0,601026
Kıymetli Madenler-0,12510
OKS Katılım0,36186
OKS Standart-0,0364
Para Piyasası1,13130
Standart-0,1449
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,4012
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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