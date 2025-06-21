Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları ise yüzde 1,24 değer kaybetti. En fazla yükseliş 'Para Piyasası Fonları'nda gözlemlenirken, 'Hisse Senedi Fonları' en çok düşüş yaşayan kategori oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,06 azalışla "Hisse Senedi Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,84 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,30 azalışla "Hisse Senedi"nde görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları -0,671025724
Borsa Yatırım Fonları-2,98222
Borçlanma Araçları Fonları0,66810
Fon Sepeti Fonları-0,083743
Hisse Senedi Fonları-4,065154
Karma ve Değişken Fonlar-1,2241113
Katılım Fonları0,045616
Kıymetli Maden Fonları0,37172
Para Piyasası Fonları0,86680
Serbest Fon-0,41720396
Haftalık Emeklilik Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları -1,24138257
Başlangıç Fonları0,84100
Borçlanma Araçları0,47423
Değişken-2,0128115
Devlet Katkısı-1,93012
Endeks-3,0605
Fon Sepeti Fonu-0,74614
Hisse Senedi-4,30033
Karma-1,1509
Katılım-0,641026
Kıymetli Madenler0,64141
OKS Katılım0,231212
OKS Standart-0,54010
Para Piyasası0,84130
Standart-1,06112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,3312
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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