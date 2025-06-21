Yatırım ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,67, BES fonları yüzde 1,24 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,86 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,06 azalışla "Hisse Senedi Fonları"nda görüldü.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,84 ile "Başlangıç Fonları" ve "Para Piyasası"nda gerçekleşirken, en çok düşüş yüzde 4,30 azalışla "Hisse Senedi"nde görüldü.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları -0,67 1025 724 Borsa Yatırım Fonları -2,98 2 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,66 81 0 Fon Sepeti Fonları -0,08 37 43 Hisse Senedi Fonları -4,06 5 154 Karma ve Değişken Fonlar -1,22 41 113 Katılım Fonları 0,04 56 16 Kıymetli Maden Fonları 0,37 17 2 Para Piyasası Fonları 0,86 68 0 Serbest Fon -0,41 720 396 Haftalık Emeklilik Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları -1,24 138 257 Başlangıç Fonları 0,84 10 0 Borçlanma Araçları 0,47 42 3 Değişken -2,01 28 115 Devlet Katkısı -1,93 0 12 Endeks -3,06 0 5 Fon Sepeti Fonu -0,74 6 14 Hisse Senedi -4,30 0 33 Karma -1,15 0 9 Katılım -0,64 10 26 Kıymetli Madenler 0,64 14 1 OKS Katılım 0,23 12 12 OKS Standart -0,54 0 10 Para Piyasası 0,84 13 0 Standart -1,06 1 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,33 1 2

(Sürecek)