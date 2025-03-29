Yatırım Fonları ve BES Fonları Değer Kaybetti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,51, BES fonları yüzde 0,92 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,40 ile "Para Piyasası Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,69 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,50 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 3,04 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: