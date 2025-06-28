Yatırım Fonları Haftasında Inveo Portföy Üstün Performans Gösterdi

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Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,65 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi fonu yüzde 5,64'lük getirisi ile öne çıktı.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,65 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON1,91190644,65
INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,24943743,70
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON1,41790725,72
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,30989623,52
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,50454622,32
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13,24638421,28
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON11,83958919,60
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,89274618,04
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)19,72506416,66
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31,77223316,53
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,6816235,64
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0635985,13
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1344184,69
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2703144,62
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5417824,61
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0338934,24
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,154344,22
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,856124,07
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3435624,06
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2336443,93
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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