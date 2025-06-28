Yatırım Fonları Haftasında Inveo Portföy Üstün Performans Gösterdi
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,65 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu. Emeklilik yatırım fonları arasında ise Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi fonu yüzde 5,64'lük getirisi ile öne çıktı.
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 44,65 ile Inveo Portföy Gedik Yatırım Serbest (TL) Özel Fon oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,64'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
(Sürecek)
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON
|1,911906
|44,65
|INVEO PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,249437
|43,70
|ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON
|1,417907
|25,72
|PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,309896
|23,52
|MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,504546
|22,32
|PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|13,246384
|21,28
|HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST FON
|11,839589
|19,60
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,892746
|18,04
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|19,725064
|16,66
|AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|31,772233
|16,53
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,681623
|5,64
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,063598
|5,13
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,134418
|4,69
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,270314
|4,62
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,541782
|4,61
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,033893
|4,24
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,15434
|4,22
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,85612
|4,07
|QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,343562
|4,06
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,233644
|3,93
Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi