Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı

Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları'nda, en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon'da görüldü; BES'te en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks'te kaydedildi.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 1,01 ile Borçlanma Araçları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.
(Sürecek)
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-1,79
|1224
|756
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,84
|10
|26
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,76
|85
|0
|Fon Sepeti Fonları
|-1,25
|31
|64
|Hisse Senedi Fonları
|-1,42
|11
|179
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,53
|66
|115
|Katılım Fonları
|0,10
|86
|24
|Kıymetli Maden Fonları
|0,76
|27
|1
|Para Piyasası Fonları
|0,83
|81
|1
|Serbest Fon
|-2,51
|837
|372
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-0,13
|237
|163
|Başlangıç Fonları
|0,68
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|1,01
|45
|0
|Değişken
|-0,32
|53
|66
|Devlet Katkısı
|0,17
|11
|1
|Endeks
|-1,51
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,14
|5
|18
|Hisse Senedi
|-1,32
|1
|41
|Karma
|-0,03
|6
|7
|Katılım
|-0,38
|26
|19
|Kıymetli Madenler
|0,55
|17
|3
|OKS Katılım
|0,43
|22
|2
|OKS Standart
|0,32
|10
|0
|Para Piyasası
|0,68
|13
|0
|Standart
|0,26
|12
|1
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|0,78
|3
|0
Kaynak: AA