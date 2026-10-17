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Yatırım fonları bu hafta ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı. Yatırım fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları'nda, en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon'da görüldü; BES'te en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks'te kaydedildi.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,79, BES fonları yüzde 0,13 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,83 ile Para Piyasası Fonları'nda görülürken en fazla düşüş yüzde 2,51 ile Serbest Fon kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 1,01 ile Borçlanma Araçları kategorisinde görülürken en fazla düşüş yüzde 1,51 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %

Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)

Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları -1,791224756
Borsa Yatırım Fonları-0,841026
Borçlanma Araçları Fonları0,76850
Fon Sepeti Fonları-1,253164
Hisse Senedi Fonları-1,4211179
Karma ve Değişken Fonlar-1,5366115
Katılım Fonları0,108624
Kıymetli Maden Fonları0,76271
Para Piyasası Fonları0,83811
Serbest Fon-2,51837372
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları -0,13237163
Başlangıç Fonları0,68100
Borçlanma Araçları1,01450
Değişken-0,325366
Devlet Katkısı0,17111
Endeks-1,5104
Fon Sepeti Fonu-1,14518
Hisse Senedi-1,32141
Karma-0,0367
Katılım-0,382619
Kıymetli Madenler0,55173
OKS Katılım0,43222
OKS Standart0,32100
Para Piyasası0,68130
Standart0,26121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,7830
(Sürecek)

Kaynak: AA
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