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Warner Bros. Studios eski yöneticisi Bevan, TIW26'da AI çağında cesur olmayı anlattı

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Warner Bros. Studios eski yöneticisi Bevan, TIW26'da insanların tepki görme korkusuyla yenilikçi fikirlerini bastırdığını söyledi. Bevan, cesur ve yaratıcı olmak gerektiğini belirterek bazı film bütçelerinin 250 milyon dolara ulaşabildiğini anlattı.

Warner Bros. Studios'un eski Yaratıcı Geliştirme Başkanı ve EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Jason Bevane, insanların çevrelerinden gelecek tepkileri düşünerek yenilikçi fikirlerini dile getirmekten çekindiğini belirterek, "Yapmamız gereken şey cesur ve yaratıcı olmak, fikrin temellerine bakmak ve önemli, temel şeyleri değiştirmek." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) Ticaret Bakanlığının desteğiyle Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TIW26, bu yıl "Humanity 6.0-İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlik kapsamında gerçekleştirilen "Kreatif Kültür: AI Çağında İnovasyonun Dili" başlıklı bir keynote sunumu yapan Bevan, yaratıcılığın yalnızca belirli kişilere özgü olmadığını, her insanın düşünme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Çocukların hayal güçlerini kullanma konusunda yetişkinlerden daha özgür davrandığını belirten Bevan, insanların büyüdükçe çevrelerinden gelecek tepkileri düşünerek yenilikçi fikirlerini dile getirmekten çekinebildiğini anlattı.

Bevan, "İnsanlar iş hayatında yöneticilerinin ve çalışma arkadaşlarının düşüncelerinden çekinerek yaratıcı fikirlerini bastırabiliyor. Bu da daha basit ve daha az riskli fikirlerin ortaya çıkmasına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Steven Spielberg, Guy Ritchie, Christopher Nolan, Clint Eastwood ve Tom Cruise gibi sinema dünyasının önemli isimleriyle çalışma fırsatı bulduğunu aktaran Bevan, Harry Potter, The Dark Knight, Tenet ve Mission: Impossible gibi yapımlardaki deneyimlerinden örnekler verdi.

"Bazı filmlerin bütçeleri 250 milyon dolara ulaşabiliyor"

Film endüstrisinde yaratıcı süreçlerin önemli finansal ve operasyonel kısıtlamalar altında yürütüldüğünü belirten Bevan, "Bazı filmlerin bütçeleri 250 milyon dolara ulaşabiliyor." dedi.

Bevan, film yapımında proje yönetimi, teslim tarihleri, performans göstergeleri ve izleyici testleri gibi çok sayıda unsurun dikkate alındığını anlatarak, sinema sektöründe kullanılan düşünme tekniklerinin farklı sektörlerde de uygulanabileceğini dile getirdi.

İnsanların alışkanlıklarına bağlı kalma eğiliminde olduğunu ve işe yaradığını bildikleri yöntemleri tekrarladıklarını kaydeden Bevan, bu durumun yeni fikirlerin geliştirilmesini sınırlandırabildiğine dikkati çekti.

Bevan, yöneticilerin çalışanlarından yeni fikirler beklediğini ancak çoğu zaman mevcut fikirler üzerinde küçük değişiklikler yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gerçekten yapmamız gereken şey cesur ve yaratıcı olmak, fikrin temellerine gerçekten bakmak ve önemli, temel şeyleri değiştirmek. Çünkü dünyadaki en değerli şirketlerin ve kuruluşların bazılarının yaptığı şey tam olarak budur ve başarılarını bu şekilde güvence altına almışlardır."

İnovasyonun yalnızca mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmekten ibaret olmadığını vurgulayan Bevan, Uber, Netflix ve Apple'ın iş modellerinden örnekler verdi.

Uber'in taksi çağırma sürecini, Netflix'in film izleme alışkanlıklarını, Apple'ın ise kişisel bilgisayarlarda tasarım ve işlevselliği yeniden ele aldığını belirten Bevan, bu şirketlerin başarısında mevcut süreçleri köklü biçimde yeniden düşünmelerinin etkili olduğunu ifade etti.

Bevan, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde yerleşik alışkanlıkların sorgulanması gerektiğine işaret ederek, yenilikçi yaklaşımların etik, güvenlik, hukuk ve mevzuata uyum gibi temel kurallar gözetilerek hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA
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