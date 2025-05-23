Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son şirket ise Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen Karataş Grup oldu.

KONKORDATO İLAN ETTİ

67 yıl önce İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulan, zamanla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline dönüşen Karataş Grubu, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi, Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ve Karataş Makine İmalat alt şirketleri ile sektörün öncü firmalarından biri olarak tanınan Karataş Grup, son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

4 AY ÖNCE ÖDÜL ALMIŞLARDI

Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı. Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi. Karataş Demir Çelik'e teşekkür belgesini, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, yönetim kurulu başkanı Muhittin Karataş'a takdim etmişti.