Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
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Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de bir çok firmanın kepenk kapatmasına neden olurken, halkaya eklenen son firma Karataş Grubu oldu. 67 yıl önce İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulan ve 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödeyen şirket konkordato ilan etti.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken, halkaya eklenen son şirket ise Bursa'da vergi rekortmenliğine kadar yükselen Karataş Grup oldu.

KONKORDATO İLAN ETTİ

67 yıl önce İstanbul'da bir aile şirketi olarak kurulan, zamanla Türkiye'nin önemli şirketlerinden biri haline dönüşen Karataş Grubu, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti.

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALINDI

Karataş Demir Çelik, Karataş Sac Boru, Karataş Demir Çelik Gebze Şubesi, Karataş Sac Boru İzmir Şubesi, Karataş Çelik Servis Merkezi, Karataş Depolama ve Lojistik ve Karataş Makine İmalat alt şirketleri ile sektörün öncü firmalarından biri olarak tanınan Karataş Grup, son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntı yaşayan şirketin başvurusu üzerine 3 aylık geçici mühlet kararı alırken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

4 AY ÖNCE ÖDÜL ALMIŞLARDI

Karataş Grup şirketleri, henüz 4 ay önce düzenlenen "49. Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde çevre sektör lideri ödülünü almaya hak kazanmıştı. Grup aynı zamanda, 2016 yılında Kurumlar Vergisi'nde, Gemlik'te 7'nci sırada en yüksek vergiyi ödemişlerdi. Karataş Demir Çelik'e teşekkür belgesini, Gemlik Vergi Dairesi Müdürü Serdar Çıta, yönetim kurulu başkanı Muhittin Karataş'a takdim etmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKoray dinç:

Ondan sonra vay şöyle büyüdük, vay gelirimiz arttı, şirketler patlayan patlayana, milletin vergisiyle. kdv siyle, poşet paralarıyla, ülkeyi satmayla çevirmeye çalışıyosunuz, ondan sonra eyyy eyyyy eyyyy çeeeek

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Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Türkiye onyüzbinyılımıydı neydi o

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Haber YorumlarıAutumn Oyunda TR:

Kimse türkeyinin ne durumda olduğunu görmüyor özellikle tayyip babacılar diye bir kesim oluştu . Bu kesim bence çok tehlikeli neden diyeceksiniz. Adamlar açlıktan ölsekte gine tayyip diyorlar. Bence bu çok tehlikeli bir şey. Takım tutar gibi Siyasi parti tutuyorlar. Bir işi biri gelip beceremiyorsa , ondan vazgeçip diğerlerini denersiniz değil mi ? ama bu kesim öyle değil ve çok cahil .Allah cahil kesimden korusun bizi.

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Haber YorumlarıTaş:

avanaklar öyle vergi verirseniz rekor kırarsanız tabi konkordato çekersiniz, bak vergi vermeyen milyarderlere, kuruyor 100 tane şirket, ödemeler ondan ona ondan ona sanki ticaret yapıyor gibi, yöneticiler patronlar vergisiz hisse payı ve bonusları aldıktan sonra hoop zarar ettik ne vergisi yada çok cüzi miktar vergi, asıl onlara çökeceksin ki işe yarasın devlet olarak, işinde gücünde adamlardan ne istiyoruz, futbol takımlarımın vergisini sil onun sil bunun sil eee bu rekortmenler ne olacak..

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Haber Yorumlarımithat yılmaz:

küresel krizden mi bizim ülkenin hatalarından mı artık

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Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti

Vergi rekortmeni şirket konkordato ilan etti
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