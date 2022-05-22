Üretici, serada topraksız tarımla yaban mersini verimini ikiye katladı - Haberler

Tarım sektörü ile ülke ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunan Antalya'da üretici, özellikle son yıllarda seralarda topraksız tarımla yetiştirdikleri yaban mersininde (blueberry) verimini ikiye katladı.

Antalya'nın yoğun olarak Korkuteli, Serik, Aksu ve Manavgat ilçelerinde seralarda saksılarda üretilen ve bakımı özenle yapılan yaban mersininin hasadına başlandı.

Sabah erken saatlerde seraların yolunu tutan çiftçiler, narin bir meyve olduğu için özenle hasat ettikleri yaban mersinini, büyük marketlerin yanı sıra yurt dışına satıyor.

Açık alanda yağmur, rüzgar, dolu ve soğuktan olumsuz etkilenen yaban mersini, verim ve kaliteyi artırmak için örtü altında topraksız tarımla üretilmeye başlandı. Saksıların içinde yetiştirilen bitkilerden, yaklaşık 6 ay boyunca ürün alınabiliyor.

Üretim alanı giderek genişleyen yaban mersini, dünya piyasasında yüksek fiyattan alıcı buluyor. Hem bakımının daha kolay hem de getirisinin yüksek olması üreticiye avantaj sağlıyor.

"Rağbet gören bir ürün"

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, yaban mersininin son yıllarda üretim ve tüketiminin giderek artan bir meyve olduğunu ifade etti.

Uluslararası fuarlarda en fazla gördükleri ürünün yaban mersini olduğunu vurgulayan Karaca, "Avrupa'nın blueberry tüketimine yönelik yoğun talebi var. Toprakta verimi düşük oluyor. Antalya'da topraksız tarımla gelişmeye başladı. İlk Korkuteli'nde 200 dekar alanda başladı ve sonra hızla yaygınlaşmaya başladı. Antalya'da 1000 dekarın üzerinde yaban mersini üretimi var. Firmalar, Çin Hong Kong'dan Avrupa'ya birçok ülkeye yaban mersini ihraç ediyor. Rağbet gören bir ürün." diye konuştu.

Manavgat'ta 6 yıldır yaban mersininin bakımını yapan Mehmet Dikmen de budama yapabilmek için sıcaklık değerlerinin önemine işaret ederek hassas bir meyve olduğu için hasadının da özen istediğini söyledi.

Ürettikleri 50 türde yaban mersini olduğunu bildiren Dikmen, "Avucumuzun içine alarak, olgunlaşmış olanları baş parmağımızla dokunarak kovaya döküyoruz. Bitkiye zarar vermeden toplamak gerekiyor." dedi.

"Bir bitkiden 5 kiloya kadar ürün alabiliyorsunuz"

Yaban mersini üretimi üzerine çalışma yapan ziraat mühendisi Hanife Dinç, 40 dönümlük örtü altında çalışma yaptıklarını belirterek bitkinin ilk yıldan itibaren meyve vermeye başladığını ifade etti.

Birçok bitkiye göre daha kontrollü ve kolay üretim yaptıklarını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Gübresini, suyunu kontrollü veriyoruz. Topraksız tarımla üretiyoruz. Açık alanda olduğunda rüzgardan, doludan meyveleri dökülüyor, bitki donabiliyor. Onun için serada topraksız tarımla yapılan üretim iki kat daha verimli. Bir bitkiden 5 kiloya kadar ürün alabiliyorsunuz. Giderek popülerliği artan bir meyve. Taze meyve olarak, pasta sektöründe, meyve suyunda, kurutularak hatta diyette kullanılıyor. Ürün, fiyatıyla da üreticinin yüzünü güldürüyor."

Bir firmanın seralardan sorumlu müdürü Ahmet Eser, 4 çeşit yaban mersini yetiştirdiklerini, serada bitki ve meyvesinin daha iri olduğunu ifade etti.

Bitkinin saksılarda kokopitle üretildiğini kaydeden Eser, "Bitki geliştikçe kök sağlığı için büyük saksılara alıyoruz. Verimi ve fiyatı iyi. İlk hasadın kilogramını 580 liradan verdik. An itibarıyla 230 lira bandında devam ediyor. Antalya'dan yurt dışına çok ciddi bir ihracatı var." dedi.

İşçilerden Fadime Dikmen de sabah erken saatte geldikleri seralarda özenle hasat yaptıklarını söyledi.