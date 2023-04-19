TZOB Başkanı Bayraktar: Damızlık hayvan sayısı azalırsa et ve süt fiyatı artar

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanların yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayraktar, "Damızlık hayvan sayısının azalmasıyla et ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanların yine kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Bayraktar, "Sahadan bu yönde olumsuz bilgiler geliyor. Süt üreticisinin 'hayvanı beslemek yerine kestirdiğimde daha fazla para kazanırım' düşüncesiyle hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla sahada belirlenen çiğ süt fiyatının herhangi bir baskıyla düşürülmesine izin verilmemeli, süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmadır. Aksi takdirde damızlık hayvan sayısının azalmasıyla et ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız" diye konuştu.

"İç Anadolu Bölgesi'nde sezonun bitmesi, üreticinin elinde ürün kalmaması ve Çukurova bölgesinde hasadın yeni başlaması nedeniyle kuru soğan fiyatları yükseldi. Karnabaharda ise sezon sonuna gelinmesi fiyatları artırdı. Beyaz lahana ve pırasadaki fiyat düşüşü sezon sonuna gelinmesi ve ürün kalitesindeki düşüşten kaynaklandı. Kabak, domates, salatalık ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü ise havaların ısınmasına bağlı olarak tarla ürünlerinin başlamasıyla ürün arzında meydana gelen artıştan kaynaklandı. Patatesteki fiyat artışı üretim bölgelerindeki stokların azalmasının yanı sıra ihracatın açılması ve Adana bölgesinde yaşanan soğuk hava nedeniyle hasadın gecikmesinden kaynaklandı. Havuçta kışlık hasadın sona ermesi, depolardaki ürün yetersizliği ve yazlık havuç ekiminin yeterli seviyede gerçekleşmemesi fiyatlarda yükselmeye neden oldu."