Haberler

TÜRSAB Başkanı, yabancı dijital platformların eşitsiz rekabet yaratacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı dijital konaklama platformları düzenlemesinin yerli seyahat acenteleri için eşitsiz rekabet oluşturacağını belirtti. Otellerin platformlara bağımlılığının artacağını ve komisyonlarla yurt dışına aktarılan kaynakların büyüyeceğini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, yabancı dijital platformların Türkiye'de şirket kurmadan ticaret yapmalarının rekabet dezavantajı oluşturacağını belirtti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Bağlıkaya, basın mensuplarıyla bir araya geldiği etkinlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Bağlıkaya, kanunun kabul edilmesi durumunda, yabancı dijital platformların Türkiye'de şirket kurmadan ticaret yapabileceğini aktardı.

Bağlıkaya, bu durumun yerli seyahat acenteleri için çeşitli dezavantajlar oluşturabileceğini, bunun da ülke ekonomisi açısından orta ve uzun vadede ekonomik ve yapısal sonuçlar doğurabileceğini kaydetti.

Türkiye için turizmin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir sektör olduğuna işaret eden Bağlıkaya, bu nedenle sektörün ana oyun kurucularının yerli ve milli olması gerektiğini aktardı.

Düzenlemenin hayata geçmesi halinde Türkiye'de yıllardır faaliyet gösteren ve mevzuatın getirdiği tüm yükümlülükleri yerine getiren seyahat acenteleriyle yabancı dijital platformlar arasında "eşitsiz bir rekabet ortamı" oluşacağını ifade eden Bağlıkaya, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli seyahat acentelerimizin, turist ile hizmet sağlayıcı arasında aracılık yapmanın çok ötesinde anlam ve önem taşıyan yönleri var. Türkiye'nin turizm ekosisteminin içerisinde, istihdam oluşturan, vergi ödeyen, ülkemizin tanıtımına katkı sağlayan ve turizm gelirinin Anadolu'nun dört bir yanına yayılmasına önemli katkılar sunan seyahat acentelerimiz hayati bir rol üstleniyor. Bu işletmelerin geleceğini zayıflatacak her düzenleme, aslında Türkiye'nin turizm kapasitesini ve kendi turizm politikalarını belirleme gücünü de zayıflatır."

Bağlıkaya, söz konusu düzenlemenin, yurt dışında kurulu dijital platformlara Türkiye'de şirket kurma zorunluluğu olmaksızın konaklama hizmetlerinin ticareti ve rezervasyon işlemlerinin yanı sıra uçak bileti satışlarını da doğrudan gerçekleştirme imkanı tanıyacağını belirtti.

Bağlıkaya, düzenlemeyle otellerin ve diğer turizm işletmelerinin yabancı platformlara bağımlılığının artacağını, komisyon ve hizmet bedelleri yoluyla yurt dışına aktarılan kaynakların büyümesini de beraberinde getireceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Moskova'dan film gibi görüntüler! Ukrayna dronu omuzdan atılan füze ile vuruldu

Ülkenin başkentinden film gibi görüntüler! Böyle vurdular
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı! 5-5.8 arasında yeni depremler bekleniyor

Deprem bilimciden Adana için korkutan uyarı
MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde

"Sonu kötü olacak" dediği ismin hayatı kabusa döndü
4 çocuğu var, 5 dadı çalıştırıyor! Kim Kardashian sayıyı açıkladı

Kim Kardashian 4 çocuğu için bakın evinde kaç dadı çalıştırıyor
Pakistan'da binlerce kişi başkente ilerliyor! Tek bir talepleri var

Binlerce kişi ülkenin başkentine ilerliyor! Tek bir talepleri var
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
Kırmızı ışıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı

Işıkta bekleyen ismin kim olduğunu fark edince hemen kayda aldı
Maraş dondurmacısının turist kadına yaptığı şov tartışma yarattı

Tartışma yaratan dondurma şovu