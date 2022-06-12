TÜRKTOB Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Akcan: "Tarımsal girdiler içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz" - Haberler

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, "Artan hububat alım fiyatları doğal olarak tohumluk fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyecektir. Üreticimizin sertifikalı tohumdan vazgeçmemesi için biz özel sektör olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Tarımsal girdiler içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz." dedi.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, hububat alım fiyatlarının açıklanmasının ardından her yıl olduğu gibi tohumluk fiyatlarının gündeme geldiğini ve bu yıl girdi fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlar nedeniyle sertifikalı tohum kullanım desteklerinin her zamankinden daha yüksek oranda artması gerektiğini söyledi.

"Sertifikalı tohumun sağladığı en az yüzde 25 verimlilik artışı her zamankinden çok daha önemli"

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, alım fiyatları artsa da hububat ekim alanlarının daralma süreci ve kuraklık riskinin devam ettiğini belirterek, "Sertifikalı tohumun sağladığı en az yüzde 25 verimlilik artışı her zamankinden çok daha önemli. Hububat fiyatlarının tohumluk fiyatlarını da doğrudan etkilediği unutulmamalı. Hububat alım fiyatları bu yıl geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık 3 kat arttı. Çiftçimiz sertifikalı tohum kullanım desteğinin de aynı oranda artmasını ve zamanında ödenmesini bekliyor. Sertifikalı tohum kullanımının azalması verim ve kalitenin düşmesi demektir ve bunun faturası ülkemiz için çok ağır olur" dedi.

"Tarımsal girdiler içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz"

Akcan, Türkiye'de sertifikalı tohum üretiminin her yıl arttığını, TÜRKTOB'un ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın politika ve destekleriyle TÜRKTOB'un kurulduğu 2008 yılından bu yana sertifikalı tohum üretiminin yüzde 460 artarak 1 milyon 325 bin tona yükseldiğini kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ayrıca eğitim ve yayım çalışmalarımız sonucunda çiftçimizin sertifikalı tohum kullanım bilinci de artmıştır. Gıda güvenliği ve güvencesi açısından vazgeçilmez unsurlardan biri olan sertifikalı tohumun üretimi ve kullanımında mevcut artışın devamı için fiyat politikası çok önemlidir. Artan hububat alım fiyatları doğal olarak tohumluk fiyatlarını da yukarı yönlü etkileyecektir. Üreticimizin sertifikalı tohumdan vazgeçmemesi için biz özel sektör olarak her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yapacağız. Tarımsal girdiler içinde fiyatlarını en az artıran sektör biziz."

Tohumculuğun ek maliyetleri var

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) açıklayacağı hububat tohumluğu fiyatlarının serbest piyasa ve rekabet kurallarıyla faaliyet gösteren tohumculuk özel sektörünün her yıl artan üretim şevkini kırmaması için girdi maliyetlerinin artışı da dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğinin altını çizen TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, "Tohumluk üretim maliyetleri, diğer tarımsal ürünler gibi mazot, gübre, ilaç, su, enerji, işçilik gibi tüm üretim faktörlerindeki artışlardan aynı oranda etkilenmektedir. Bunlara ek olarak eleme, paketleme, ilaçlama, etiketleme gibi tohum hazırlama işlemleri yüzde 35 gibi ek bir maliyeti tohumcumuzun sırtına yüklemektedir. Ayrıca, sertifikalı tohum yetiştiriciliği uzmanlık isteyen özel bir iştir. Bunun mutlaka fiyat politikasıyla da desteklenmesi gerekir. Bu durum tohum üreticilerine yaklaşık yüzde 10 ek maliyet olarak yansımaktadır. Hububat tohumluğu fiyatları belirlenirken tüm sektörler için kabul gören yüzde 20'lik kar payının da eklenmesi tohumculuğun devamlılığı açısından önemlidir." ifadelerini kullandı.

TİGEM'in referans kabul edilen fiyatları sektör için önemli

TİGEM'in açıkladığı tohumluk fiyatları piyasada referans olarak kabul edildiğinin altını çizen Akcan, "Kamu kurumları gerektiğinde zarar edebiliyor, ancak özel sektörün böyle bir şansı yok. Ayrılmaz bir bütünün parçaları olan çiftçimizi tarlasında, tohumculuk sektörümüzü üretimde tutacaksak, verimin en önemli unsuru olan sertifikalı tohumu yaygınlaştıracaksak ve TİGEM illaki bir fiyat belirleyecekse bu hassasiyetleri göz dardı etmemeli." şeklinde konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi