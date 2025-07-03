Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya eklenen son firma ise Türk inşaat devi Fi Yapı oldu. Bir dönem Türkiye'nin en önemli inşaat şirketlerinden biri olan Fi Yapı, 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından iflas etti. Teslim edilmeyen yaklaşık 4 bin daire ve dükkan, binlerce vatandaşı mağdur etti.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden oluyor. Halkaya son eklenen firma ise bir dönemin inşaat devi Fi Yapı oldu.

MAHKEME KARARIYLA İFLAS ETTİ

Türkiye'nin bir dönem en büyük inşaat şirketlerinden olan Fi Yapı İnşaat AŞ, 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından mahkeme kararıyla iflas etti.

BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ

Teslim edilmeyen yaklaşık 4 bin daire ve dükkan, binlerce vatandaşı mağdur etti. Fi Yapı, geçmişte Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projelerde binlerce konut inşa etmişti.

Şirketin, Beşiktaş Stadyumu'nun isim sponsorluğunu üstlendiği dönem de olmuştu. HalkTV'nin haberine göre hızlı büyüme süreci, belediyelerin bazı projelere ilişkin emsal iptalleri ve yaşanan hukuki süreçlerle kesintiye uğradı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Niye her iflas eden için "küresel kriz" vurgusu yapıyorsunuz ki ? Son 10 yılda en çok kazananlar İnşaat şirketleri oldu, adamlar kazmayı vurduğunda bile daire fiyatları artıyor..

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Haber YorumlarıAKP KORSANLARI:

Eger kayyum atanmasaydi, o vatandaslar magdur olmatacakti. Sirketlere kayyum atayip faaliyetlerini durduruyorlar ve ardindan gelir gider demgesi bozulan sirketleri iflasa surukleyip batmaya surukluyorlar. Vatandas hak arayamiyor, arasa da hukuk tikaniyor cunku el wtan devlet. Bu kayyum modasina son verilmeli cunku akp nin resmi çokme mekanizmasina dönüştü.

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