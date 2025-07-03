Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda şirketin iflas bayrağını çekmesine neden oluyor. Halkaya son eklenen firma ise bir dönemin inşaat devi Fi Yapı oldu.

MAHKEME KARARIYLA İFLAS ETTİ

Türkiye'nin bir dönem en büyük inşaat şirketlerinden olan Fi Yapı İnşaat AŞ, 6 yıllık TMSF yönetiminin ardından mahkeme kararıyla iflas etti.

BİNLERCE VATANDAŞI MAĞDUR ETTİ

Teslim edilmeyen yaklaşık 4 bin daire ve dükkan, binlerce vatandaşı mağdur etti. Fi Yapı, geçmişte Fi Tower, Fi Side, Fi Life ve Fi Yaka gibi projelerde binlerce konut inşa etmişti.

Şirketin, Beşiktaş Stadyumu'nun isim sponsorluğunu üstlendiği dönem de olmuştu. HalkTV'nin haberine göre hızlı büyüme süreci, belediyelerin bazı projelere ilişkin emsal iptalleri ve yaşanan hukuki süreçlerle kesintiye uğradı.