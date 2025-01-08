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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Dikkat Çekildi

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu'ndan Fahiş Fiyat Artışlarına Dikkat Çekildi
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Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyat artışlarının çeşitli yöntemlerle gasp edildiğini belirterek, tüketicilere dikkatli olmaları ve denetim için Ticaret Bakanlığı'na başvurmaları çağrısında bulundu.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bazı uyanıkların birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştirildiğini belirterek, "Aniden fiyatları yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine fahiş fiyat artışını yayıyorlar" dedi.

Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, geçen yılın son günlerinde bakliyattan, meyve ve sebze ürünlerine kadar birçok kalemde asgari ücrette oluşacak artışlar gerekçe gösterilerek fiyat yükselişleri yaşandığını dile getirerek, bazı ürünlerin etiketinde fiyat değiştirme tarihi olarak "31 Aralık 2024" yazdığını anlattı.

"Ne oldu da yılın son gününde, yani 31 Aralık'ta zam yapıp etiket değiştirdiniz?" diye soran Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Fahiş fiyat denetimleri artınca marketler, firmalar, toptancılar da kendine göre önlem alıyorlar. Birçok noktada fahiş fiyat denetimine takılmamak için farklı yöntemler geliştiriliyor. Birden yüzde 30-40 artırmak yerine 4-5 günde bir, haftada bir küçük artışlarla 1,5-2 ay içine yayıyorlar fiyat yükselişlerini. Uyanıklar, yüzde 8, yüzde 11, yüzde 12 gibi artışlarla ilerliyorlar. Bir tüketici anlattı, bir koli yumurtayı 120 liraya almış. öbür hafta 130 lira ve sonraki hafta yine zam 150 lira olmuş. Sormuş niye böyle arttığını, satıcı 'önümüzdeki hafta 180 liraya alacaksın' diye uyarmış. Fiyatına göre bazen 3-5 günde bir sadece 1 lira ekleyen oluyor, bazen 5 lira üzerine koyuyorlar. Yani günlere yayıyorlar artışları ve fahiş fiyat gibi görünmediğini sanıyorlar ancak durum öyle değil."

800 bin liraya varan cezalar

Ağaoğlu, tüketicilerin etiketlerdeki fiyat değişikliğine dikkat etmesini isteyerek, "Tüketiciler anormal fiyat artışı tespit ettiklerini Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna göndersinler. 81 ilde bulunan ticaret il müdürlükleri gerekli incelemeleri yapar yaptırım uygular." dedi.

Bu yıl başından itibaren uygulanacak cezaların 80 bin ila 800 bin lira arasında değiştiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Yerel bazlı bir market yapmışsa 80 bin lira, zincir mağaza yaptıysa ülke genelinde yapılmışsa ürün başına 10 katı ceza yazılıyor. Yani 10 üründe yapmışsa 8 milyon lira ceza yazılabiliyor. Burada tüketicilere büyük iş düşüyor. En büyük denetleyici tüketicilerdir." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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