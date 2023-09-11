Trendyol Yemek, 'Yemeğin Sıcak Olacak' kampanyasını yeni bir filmle devam ettiriyor

Trendyol Yemek, Emre Altuğ'un 'Sıcak' parçası ile başlattığı kampanyasını yeni bir filmle sürdürüyor. Bu yıl fırın eldivenlerini kullanarak sıcak teslimat mesajını vurguluyor.