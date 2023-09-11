Trendyol Yemek, 'Yemeğin Sıcak Olacak' kampanyasını yeni bir filmle devam ettiriyor
Trendyol Yemek, Emre Altuğ'un 'Sıcak' parçası ile başlattığı kampanyasını yeni bir filmle sürdürüyor. Bu yıl fırın eldivenlerini kullanarak sıcak teslimat mesajını vurguluyor.
Trendyol Yemek, Emre Altuğ'un 'Sıcak' parçası ile başlattığı 'Yemeğin Sıcak Olacak' kampanyasını yeni bir filmle devam ettiriyor.
Geçtiğimiz sene motosiklet kutularını mutfaklara çevirerek yemeklerin sıcaklığına vurgu yapan Trendyol Yemek, bu seneki iletişimlerinde kutuların yanına fırın eldivenlerini ekliyor. Sıcak teslimat mesajının altını çiziyor.
Havas İstanbul imzası taşıyan filmin yönetmen koltuklarında Yapar İstanbul'dan Sedat&Umut oturuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi