Trakya Kalkınma Ajansı, 2024 yılı Teknik Destek-01 programını ilan etti.

Program çerçevesinde, yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan ancak kurumsal kapasite eksikliği sebebiyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı yaşanan çalışmalarına destek sağlanması hedefleniyor. Teknik Destek Programı-01 için tahsis edilen kaynak 2 milyon TL olarak belirlenmiş durumda. Programın başvuruları, ilan tarihinden itibaren sürekli olarak alınacak ve ikişer aylık başvuru dönemlerinin sona ermesinin ardından değerlendirilecek. Detaylı bilgilere Trakya Kalkınma Ajansı'nın web sitesi www.trakyaka.org.tr adresinden ulaşılabilir. - TEKİRDAĞ