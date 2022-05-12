Trabzon'da seracılık gelişiyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 mühendis tarafından iki yıl önce kurulan serada yılda 100 bin adet marul üretiliyor.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Ortahisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Bayrak ve Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar ile birlikte Aktoprak Mahallesi'nde dört mühendis tarafından kurulan marul üretim serasında incelemelerde bulundu.

Cengiz Çamur, Mehmet Erman Demirakın, Sezgin Demirakın ve Yusuf Çamur isimli dört mühendis tarafından iki yıl önce kurulan serada incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Metin Genç "Devletimizin teşvikiyle birlikte son yıllarda şehrimizde birçok sera kuruldu. Özellikle meyve ve sebzeyle ilgili kurulan seralarımızla birlikte vatandaşlarımızın taze, organik ve sağlıklı meyve ve sebzeye ulaşmaları daha da kolaylaşıyor. Kurulan seralarımızla birlikte Ortahisarımızda tarımsal üretim her geçen gün artıyor. Diğer yandan bu tesisler fiyat istikrarının sağlanması açısından da mühim işlevler yürütüyor. Dolayısıyla tarım sektöründe şehrimizin dışarıyla bağımlılığını önemli derecede azaltan seralarımızın sayısının her geçen gün artmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç olarak da bu tür seralarımızı ziyaret ettikçe gururlanıyorum, ayrı bir keyif ve huzur duyduğumu ifade etmek isterim. Bu tür yerleri gezmek, gerçekten de insanın içini açıyor, sizi rahatlatan ayrı bir haz duyuyorsunuz. Bu anlamda bolluk ve bereketin habercisi seramızı şehrimize kazandıran kardeşlerimize de bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Pandemiyle birlikte tarımsal üretimin ne kadar önemli hale geldiğinin bütün dünya tarafından bir kez daha görüldüğünü kaydeden Başkan Genç, "Özellikle temel gıda maddelerinde yerli üretimin ne kadar mühim olduğuna hepimiz şahit olduk. Bütün dünyada gıda fiyatlarında tırmanış söz konusuyken, bu alandaki ihtiyacımızı yerli kaynaklardan karşılamamız gerektiğini de ibretli bir şekilde öğrendik. Bu tesisi kuran müteşebbis kardeşlerimizi bu anlamda bir kez daha tebrik ediyorum. ve girişimin diğer müteşebbislere de örnek olmasını istiyorum" dedi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi