Toprak Koruma Kurulu Şaphane ve Simav ilçelerinde saha çalışmalarını tamamladı

Toprak Koruma Kurulunun Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde Şaphane ve Simav ilçelerinde gerekli saha çalışmalarını gerçekleştirdiği bildirildi.

Konuyla ilgili Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde ilimiz arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, arazilerin teknik açıdan sınıflandırılması, arazi kullanım planlarının doğru şekilde yapılabilmesi, tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesi sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilerek, bu arazilerin amaç dışı ve yanlış kullanımlarını önlemek, kullanılabilecek alanlarda ise çevre arazileri korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına ilişkin görev ve sorumluluk içerisinde Toprak Koruma Kurulu Şaphane ve Simav ilçelerimizde gerekli saha çalışmalarını gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA