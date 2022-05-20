Hisarcıklıoğlu: Salgın ve savaş tarım, gıda ve hayvancılığın en stratejik sektör olduğunu gösterdi - Haberler

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyaya tarım, gıda ve hayvancılığın en stratejik sektör olduğunu gösterdi" dedi.

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, oda ve borsa müşterek toplantısıyla lisanslı depo açılışına katıldı. Burada konuşan Hisarcıklıoğlu, "Lisanslı depoculuğu ülkemize kazandırdık. Yaygınlaşmasına Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber öncülük ettik. Lisanslı depoculuk yetmez. Ürün İhtisas Borsası lazımdı. Onu da kurduk. Çorum Ticaret Borsası da ortağımız hep beraber yapıyoruz. Ayrı gayrı yok. Lisansı depolar ürünlerin hijyenik ve güvenli depolarda saklanmasına olanak sağlar. Böylece tarım piyasasında istikrar sağlanır, tarım ticareti kolaylaşır. Esas önemli olan tarım ticaretini kolaylaştırmaktı. Üreticinin bu sayede geliri artar" dedi. Hisarcıklıoğlu, "Koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyaya tarım, gıda ve hayvancılığın en stratejik sektör olduğunu gösterdi. Bu anlamda yatırım yapan tüm kardeşlerimiz kazançlı çıkacak. Çünkü artık herkes önce kendisi diyor. Hindistan buğday ihracatını kapattı. Allah bize çok güzel bir coğrafya vermiş. Bu açıdan bu coğrafyanın kıymetini bilip hedere etmeden en üst verimliliği almamız lazım. Daha fazla üretim ve gelir için burayı kullanmamız lazım. Çorumlu kardeşlerimizin kullanıyor olması lazım. Lisanslı depoculuk onların gelişimini sağlayacak. Çünkü ürün toprağında yetişir borsada değerlenir" diye konuştu.