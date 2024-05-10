TKİ Genel Müdürü: İş kazalarında büyük azalma yaşandı

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürü Abdullah Çiftçi, gerçekleştirilen iş güvenliği ve sağlığı çalışmalarının meyvelerini verdiğini belirterek, "Elimizdeki verilere göre, 2003'te TKİ bünyesinde iş kazası sayısı 486 iken 2023'te bu sayı 74'e düştü. Hamdolsun ki bu kazaların çok büyük çoğunluğu hafif yaralanmalı kazalar. Son 20 yılda iş kazası sayısında yüzde 84,77'lik bir azalma olduğunu görüyoruz." dedi.

Çiftçi, 4-10 Mayıs tarihleri arasındaki İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Haftası'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde madencilerin sahada olduğunu kaydeden Çiftçi, kurum işletme müdürlükleri, iştirakleri ve rodövansçı firmalar dahil olmak üzere toplam 3 bin 216 kişilik kurtarma ekibi ile afet bölgelerinde vatandaşların yanında olduklarını ve 251 kişiyi sağ kurtardıklarını aktardı.

Çiftçi, deprem döneminde yoğun olarak gündeme gelen domuz damının (madenlerde çökme tehlikesi olan yerlerin direklerle örülmesi tekniği) maden ocaklarında sıklıkla kullandıkları bir teknik olduğunu belirterek, "Halihazırda olası göçük, deprem, şev kayması, yangın gibi pek çok benzeri afet konularında tatbikatlarla hazırlıklarımızı yapmaya eksiklerimizi görerek tamamlamaya devam ediyoruz. Tahlisiyeci dediğimiz özel eğitilen, fiziksel ve mental açıdan sürekli eğitimlerden geçen teçhizatlı arama-kurtarma ekibine sahibiz. 31 olan tahlisiyeci personel sayımızı güncel eğitimlerle 2023'te 92'ye çıkardık. Tahlisiyecilerimiz maden kazalarının yanında deprem ve benzeri afetlere karşı da her daim hazır." diye konuştu.

Depremlerin ardından acil durum yönetimi faaliyetlerini de hızlandırdıklarını anlatan Çiftçi, geçen yıl toplam 51 "maden iş yerlerinde acil durum tatbikatı" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Çalışanlarımızın güvenliği bizim her zaman önceliğimiz oldu"

Çiftçi, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile işbirliği için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek, bu kapsamda eylülde 3. Uluslararası Madenlerde Arama Kurtarma Yarışması'nı Kütahya Tavşanlı'da bulunan Garp Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde düzenleyecekleri bilgisini paylaştı.

Geçen yıl 2 bin 432 çalışanı "Mini Risk Değerlendirmesi" çalıştayına dahil ettiklerini ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Tüm bu çalışmalarımızın çok şükür ki meyvelerini de almaya başladık. Elimizdeki verilere göre 2003'te TKİ bünyesinde iş kazası sayısı 486 iken 2023'te bu sayı 74'e düştü. Hamdolsun ki bu kazaların çok büyük çoğunluğu hafif yaralanmalı kazalar. Son 20 yılda iş kazası sayısında yüzde 84,77'lik bir azalma olduğunu görüyoruz. Yıllara göre kaza ağırlık oranında ise yine son 20 yılda yüzde 86,60'lık bir azalma mevcut. Elbette bu rakamların düşmesi oldukça olumlu bir gösterge. Fakat gitmemiz gereken daha çok yolumuz olduğunun da bilincindeyiz. Çalışanlarımızın güvenliği bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek. Hedefimiz sıfır iş kazası, hedefimiz bir çalışanımızın bile burnu kanamadan evine huzurla dönmesi."

Çiftçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Önce insan, sonra çevre, daha sonra katma değerli madencilik" ifadesini anımsatarak, "Çalışanlarımızın güvenliği her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecek. Nitekim maden çalışanları için tüm stres ve kaygıyı azaltma çalışmaları en az fiziksel koşulları iyileştirmek kadar büyük önem arz ediyor. Bu sebeple TKİ olarak, 2018'de yeraltı ve açık ocaklarımızda Psikososyal Risk Değerlendirme Çalışmaları Projesi başlattık. 2019-2022 arasında öncelikli olarak yer altında görevlendirdiğimiz bin 624 çalışanımıza alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından iyileştirme çalışmaları programı verdik. Çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TKİ bünyesindeki Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğü'nde 212 kişinin katılımıyla "İş Motivasyonu ve İş Zanaatkarlığı" çalıştayları düzenlendiğini kaydeden Çiftçi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son olarak 2024'te TKİ bünyesindeki Garp Linyitleri İşletmesi Müdürlüğümüzde 415 yer altı çalışanımıza 'Stres ve Kaygı Yönetimi Psikososyal Eğitimi' verdik. Sonuç olarak, anket çalışmalarımızda belli parametrelere bakarak çalışma koşullarını düzenliyor ve düzenli aralıklarla, özellikle de yer altı madencilerimize, iyileştirme çalışmalarını eğitimlerle destekliyoruz.Tekrar ifade etmek isterim ki bizim önceliğimiz insan, cevherimiz insan. İnsan hayatından kıymetli hiçbir cevher yok. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımızın da destekleriyle iş sağlığı ve güvenliğinden kesinlikle taviz vermeden, tek bir çalışanımızı riske etmeden madenlerimizi işletmeye devam edeceğiz."