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Ticaret Bakanlığı'ndan Okul Alışverişi Denetimi Açıklaması

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere ülke çapında denetimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere ülke çapında denetimlerin gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Okulların açılmasının yaklaştığı bugünlerde, Ticaret Bakanlığımızca tüketicilerimizin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla ülke çapında denetimler gerçekleştirilmektedir. Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yaygın ve yoğun fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirilmektedir" denildi.

'RİSKLİ GÖRÜLEN ÜRÜNLER TESTE TABİ TUTULUYOR'

Denetimlerde ilkenin 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' olduğunu belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımızca, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir. Ticaret Bakanlığımıza bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenleri tarafından imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yoğun olarak gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilerimize ulaşması engellenmektedir. Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenmektedir. Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKÇE UYARILAR BULUNAN ÜRÜNLER SATIN ALINMALI'

Güvensiz bulunan ürün bilgilerinin 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacağı aktarılan açıklamanın devamında, "Ayrıca güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacaktır. Güvensiz bulunan ürünlerin sağlığa zararlı madde içermez gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır. Bu çalışmalara ek olarak; imalatçıların, ithalatçıların ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığımızca, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır. Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Kırtasiye ürünlerinde; imalatçı/ithalatçı açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunan ürünler satın alınmalıdır. Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır. Boya malzemeleri, oyun hamurları, parmak boyaları gibi oyuncak niteliğindeki ürünlerde CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde; ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur. Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Ticaret Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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