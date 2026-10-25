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Ticaret Bakanlığı eylülde 617 firmaya dahilde işleme izni düzenledi

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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firmaya izin belgesi düzenledi. Aynı dönemde 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verilirken firma talebine istinaden 21, resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 617 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın eylül ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 617 firmaya dahilde işleme izin, 10 firmaya yurt içi satış ve teslim, 1 firmaya hariçte işleme izin belgesi verildi.

Firma talebine istinaden 21 ve resen 7 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA
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