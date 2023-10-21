Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Yeni düzenlemelerle 2. el otomobil dolandırıcılığına son!

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı bir toplantıda yeni dönem 2. el otomobil ilanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat yeni gelecek olan düzenlemeler ile artık kimsenin dolandırıcılık yapamayacağını bu durumun önüne geçileceğini belirtti. İşte konuyla ilgili Bakan Bolat'ın yaptığı açıklama ve detayları…

1 Kasım'da yürürlüğe giriyor: İşte 2. el otomobil de yeni dönem!

Sputnik tarafından yapılan habere göre, Ticaret Bakanı Ömer Bolat katıldığı, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantı gündeminde yer alan konularda açıklamalarda bulunan Bolat daha sonrasında "2. el otomobil düzenlemeleri" konusuna da değindi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise otomotiv piyasasının çip krizi sebebiyle büyük bir çıkmaza girdiğini belirtti.

Açıklamanın devamında bu krizin getirdiği belirsizlik ve tedarik zinciri sorunlarının en sonunda bittiğine işaret eden Bolat artık sıfır otomobillerin bayilerde bolca yer aldığını ve Ağustos ayı itibariyle müşterilerin kolayca otomobil bulabildiğine değindi. Son 2 aylık verilere de değinen Bolat, Ağustos ve Eylül ayında toplamda 600 bin aracın piyasaya girdiğine işaret etti. Konuşmasının devamında ise "Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu" ifadelerine yer verdi.

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Yeni düzenlemelere işaret eden Bolat açıklamasında "Biz sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik" ifadelerine yer verdi. Devamında ise "1 Kasım'da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar." ifadelerine yer verdi.

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