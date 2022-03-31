Thodex vurgununda yeni detaylar! Faruk Fatih Özer çaldığı paraları kripto paraya çevirerek yurt dışındaki borsalara aktarmış

Kripto para borsası Thodex ile yüz binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan firari Faruk Fatih Özer hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi.

VURGUNUN MİKTARI 356 MİLYON LİRA

Soruşturma kapsamında vurguna ait yeni detaylar da gün yüzüne çıktı. Thodex'in veri tabanını mercek altına alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yapılan her işlemi tek tek inceledi. MASAK'ın hazırladığı rapora göre, vurgunun miktarı 356 milyon lira.

MAĞDURLARIN PARASI YURT DIŞINDAKİ BORSALARA AKTARILDI

356 milyon liralık vurgunda mağdurların parasının büyük kısmının kripto paraya dönüştürülerek yurt dışındaki borsalara aktarıldığı tespit edildi.

YAKINLARI ÜZERİNE ALTIN ŞİRKETİ KURDULAR

Şüphelilerin, yakınları üzerine bir altın şirketi kurduğu da belirlendi. Hiç bir faaliyeti olmayan bu şirket aracılığıyla da fiziki altın alındı. 2 bin 27 kişi müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci başlayacak.