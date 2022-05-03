Tescillenen 6 yeni tohum çeşidi Türk tarımına katkı sağlıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, tescil ettirdiği 6 yeni tohum çeşidiyle Türk tarımına katkıda bulunuyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünde araştırmacı yüksek ziraat mühendisleri tarafından geliştirilen taze fasulye çeşidine "Balca", üçburun biber (köy biberi) çeşidine "Afilli", çeltik çeşidine "İlkeren", liflik keten çeşidine "Yılmaz", patlatmalık mısır çeşidine "Atasam" ve yerli çim çeşidine "Koca Yaşar" adı verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne tescil ettirilen 6 tohum çeşidi çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Kibar Ak, AA muhabirine, bu yıl içinde geliştirdikleri tohum çeşitlerinin çiftçilerce talep edildiğini söyledi.

Ak, "Son tescil ettirdiğimiz çeşitler, Türk tarımı için önemli çeşitler. Bu çeşitlerden bir tanesi kaba yem açığını gidermek için geliştirilen Koca Yaşar. Liflik keten çeşidi Yılmaz ise Türkiye'nin ilk ve tek liflik keten çeşidi. İlkeren ise çeltik ekimi hava şartlarından veya farklı sebeplerden dolayı geciktiğinde çiftçilerimizi kurtarıyor. Erkenci çeşit olması nedeniyle geç ekimlerde üretici ürün alabiliyor. Bu yıl 6 çeşidimiz tescil edilmiş oldu. Bu 6 çeşidimizin de Türk tarımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz." dedi.

Ekonomik kayıpların önüne geçilecek

"Balca" adı verilen taze fasulye ile "Afilli" adı verilen üçburun biber çeşidini geliştiren araştırmacı ziraat yüksek mühendisi Hayati Kar, Balca'nın ekiminin Karadeniz Bölgesi'nin kıyı ve iç kesimlerinde yapıldığını ifade etti.

Balca'nın kılçıksız, verimli ve lezzetli olması nedeniyle tercih edildiğini belirten Kar, "Taze fasulye bitkisinin gelişimini ve verimini etkileyen fasulye mozaik virüsüne karşı dayanıklı Balca çeşidimizle çiftçinin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesini hedefliyoruz." dedi.

Kar, üçburun biber çeşidi Afilli'nin ise erkenci ve yüksek verimli olduğunu dile getirdi.

İlkeren 90 günde hasat ediliyor

Çeltik çeşidi "İlkeren" ile liflik keten çeşidi "Yılmaz"ı geliştiren ziraat yüksek mühendisi Serkan Yılmaz, çeltiğin normal ekimlerde 135 günde olgunlaştığını, İlkeren çeşidinin ise 90 günde hasadının yapıldığını ifade etti.

Serkan Yılmaz, soyadını verdiği keten çeşidi "Yılmaz"ın ise Türkiye'nin ilk ve tek liflik keten çeşidi olduğunu söyledi. Yılmaz, "Lif verimi ve oranı yüksek bir çeşittir. Adaptasyon kabiliyeti geniştir. Tohum verimi yüksek olup teknik sap uzunluğu da yüksektir." dedi.

"Atasam" adı verilen patlatmalık mısır çeşidini geliştiren ziraat yüksek mühendisi Erkan Özata da Atasam'ın yüksek patlama oranı, düşük patlamamış tane oranıyla öne çıktığını dile getirdi.

Ziraat yüksek mühendisi Kadir İspirli de Türkiye'nin kaba yem ihtiyacını karşılamak için geliştirilen ve "Koca Yaşar" adı verilen çim çeşidinin tarım arazileri ve meralarda ekilmeye başlandığını belirtti.