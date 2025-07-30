Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
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Ekonomistlerin katıldığı beklenti anketine göre, temmuz ayında enflasyonun yüzde 2,34 artması bekleniyor. Bu oran gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 35,05'ten yüzde 33,90'a gerileyecek. Yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,32 olarak güncellendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, AA Finans tarafından 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜFE'NİN YÜZDE 2,34 ARTACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Ankete göre ekonomistlerin temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) aylık bazda beklediği ortalama artış yüzde 2,34 oldu. Beklentiler, yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında değişti.

Bu oran doğrultusunda, bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun temmuz itibarıyla yüzde 33,90'a gerilemesi bekleniyor.

Ekonomistlerin 2025 sonuna dair yıl sonu enflasyon beklentisi ise temmuz itibarıyla yüzde 30,32 oldu. Haziran ayında TÜFE, aylık yüzde 1,37 artış göstermişti. 2025 yılına ilişkin ekonomist tahminleri ve gerçekleşen aylık enflasyonlar ise şöyle:

Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRealist:

Memura ve emekliye yalan enflasyonla sahte zammı verdiniz. Bu saatten sonra farketmez....

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