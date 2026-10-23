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TCMB verisinde piyasa katılımcılarının 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 23,89 oldu

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TCMB'nin ekim 2026 verisine göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında 0,19 puan artışla yüzde 23,89'a çıktı. Hanehalkı beklentisi 1,85 puan düşüşle yüzde 43,75'e, reel sektör beklentisi 0,70 puan azalışla yüzde 31,80'e geriledi.

Yıllık enflasyon beklentileri, ekimde piyasa katılımcıları için yükselirken hanehalkı ve reel sektör için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı ekim ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi ekimde önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,19 puan artarak yüzde 23,89'a yükselirken hanehalkı için 1,85 puan azalarak yüzde 43,75'e, reel sektör için 0,70 puan düşerek yüzde 31,80'e geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı ise önceki aya göre 0,31 puan artarak yüzde 16,56 oldu.

Kaynak: AA
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