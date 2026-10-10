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TCMB, Parakolay'ın faaliyet iznini Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle iptal etti

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Parakolay Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni TCMB tarafından iptal edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 28 Temmuz 2022'de verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 21. maddesinin 8. fıkrası uyarınca iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Parakolay Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

TCMB'nin söz konusu karara ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022'de TCMB kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 21. maddesinin 8. fıkrası uyarınca iptal edildi.

Kaynak: AA
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