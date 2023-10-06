Tarımsal Destekleme Ödemeleri Çiftçilere Aktarıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "636 milyon 199 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "636 milyon 199 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullanırken, sağlanacak desteğin ayrıntılarını da paylaştı. Yumaklı'nın paylaştığı tabloya göre toplamda 636 milyon 199 bin TL olan desteğin; 582 milyon 142 bin 838 TL'si 'Buzağı Desteği', 33 milyon 525 bin 249 TL'si 'Uzman Eller Projesi Desteği', 16 milyon 154 bin 579 TL'si 'Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği', 2 milyon 491 bin 64 TL'si 'Sertifikalı Tohum Üretim Desteği' ve 1 milyon 885 bin 600 TL'si ise 'Hayvan Gen Kaynakları Desteği' olarak dağılacak.

Buzağı Desteği'nin hesaplara aktarılış tarihi, desteği alacak kişilerin kimlik numaralarının son rakamlarına göre değişiklik gösterecek.