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Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları değişti

AA - Zeynep Canlı - Ekonomi
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Tarım ve Orman Bakanlığında bakan yardımcıları değişti

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı olarak Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

Bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevlerinden alındı.

AA / Zeynep Canlı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Gazete, Tarım, Ekonomi, Haberler

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