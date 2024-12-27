Taksiciler asgari ücret zammının ardından harekete geçti
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, asgari ücret zammının ardından taksimetre ücretlerine zam talep edeceklerini duyurdu.
Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından taksiciler bir kez daha harekete geçti. Taksimetre ücretlerine son olarak temmuz ayında yüzde 16,5 zam alan taksiciler, yine zam istedi.
EYÜP AKSU DUYURDU
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısında ücret tarifesine zam talep edeceklerini duyurdu.
UKOME TOPLANTISINDA GÖRÜŞELECEK
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sosyal medya hesabından Eyüp Aksu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.
GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFESİ
Sarı taksiler
- Açılış 30 lira
- Kilometre başına 20 lira
- İndi-bindi 100 lira
Turkuaz taksiler
- Açılış 34.50 lira
- Kilometre başına 23 lira
- İndi-bindi 115 lira
VIP taksi
- Açılış 51 lira
- Kilometre başına 34 lira
- İndi-bindi 170 lira
8+1 taksiler
- Açılış 39 lira
- Kilometre başına 26 lira
- İndi-bindi ücreti de 130 lira