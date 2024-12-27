Taksiciler asgari ücret zammının ardından harekete geçti

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından taksiciler bir kez daha harekete geçti. Taksimetre ücretlerine son olarak temmuz ayında yüzde 16,5 zam alan taksiciler, yine zam istedi.

EYÜP AKSU DUYURDU

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısında ücret tarifesine zam talep edeceklerini duyurdu.

UKOME TOPLANTISINDA GÖRÜŞELECEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sosyal medya hesabından Eyüp Aksu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.





GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFESİ

Sarı taksiler

Açılış 30 lira

Kilometre başına 20 lira

İndi-bindi 100 lira

Turkuaz taksiler

Açılış 34.50 lira

Kilometre başına 23 lira

İndi-bindi 115 lira

VIP taksi

Açılış 51 lira

Kilometre başına 34 lira

İndi-bindi 170 lira

8+1 taksiler