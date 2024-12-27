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Taksiciler asgari ücret zammının ardından harekete geçti

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, asgari ücret zammının ardından taksimetre ücretlerine zam talep edeceklerini duyurdu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından taksiciler bir kez daha harekete geçti. Taksimetre ücretlerine son olarak temmuz ayında yüzde 16,5 zam alan taksiciler, yine zam istedi.

EYÜP AKSU DUYURDU

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 6 Ocak'ta gerçekleştirilecek UKOME toplantısında ücret tarifesine zam talep edeceklerini duyurdu.

UKOME TOPLANTISINDA GÖRÜŞELECEK

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın sosyal medya hesabından Eyüp Aksu imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Gelen zamlar karşısında esnafımızın mağdur olmaması, hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına 06.01.2025 tarihinde yapılacak UKOME toplantısında görüşülmek üzere taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk. Yapılacak olan UKOME toplantısında esnafımızın beklediği oranda tarife artışının yapılmasını sağlayacağız" ifadelerine yer verildi.

Taksiciler asgari ücret zammının ardından harekete geçti


GÜNCEL TAKSİMETRE TARİFESİ

Sarı taksiler

  • Açılış 30 lira
  • Kilometre başına 20 lira
  • İndi-bindi 100 lira

Turkuaz taksiler

  • Açılış 34.50 lira
  • Kilometre başına 23 lira
  • İndi-bindi 115 lira

VIP taksi

  • Açılış 51 lira
  • Kilometre başına 34 lira
  • İndi-bindi 170 lira

8+1 taksiler

  • Açılış 39 lira
  • Kilometre başına 26 lira
  • İndi-bindi ücreti de 130 lira
Taksiciler asgari ücret zammının ardından harekete geçti
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıYavuz:

Bu pislik mahluku ne zaman görsem midem bulaniyor…

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

ŞAHİN K abim :)

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Haber Yorumlarıemre null:

o zman neden asgari ücrete zam yapılıyor akli olan bu ulkede yaşamaz dunyada son birkaç yıldır bizim devletimiz ulkede bu somurucu esnafa sessiz kalan devlet yok oyları veren seçim kazandıran saraylarda yasatan ulkenin yüzde 70 ini 80 ninj oluşturan halk emekli isci kesimi ama devletimiz yüzde 80 lik kesimi oluşturan emekli çalışanın çıkarı yerine ulkede yüzde 20 lik kesim olan esnafin tüccarın çıkarına göre hareket ediyor bu mantığa da ahlaka vicdana ters birsey sana oy veren emekli isci halk yerine esnafin çıkarına göre hareket etmek vefasızlıktir

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Bu gürbüz tam bir fırsatçı

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Sari taksiye binmeyin

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