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Standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,78 azalışla 6 milyon 500 bin liraya indi

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Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 1,78 azalışla 6 milyon 500 bin lira oldu. Fiyat gün içinde en düşük 6 milyon 500 bin, en yüksek 6 milyon 575 bin 500 lirayı görürken dünkü kapanış 6 milyon 618 bin liraydı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 500 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 500 bin lira, en yüksek 6 milyon 575 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,78 azalışla 6 milyon 500 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 618 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 732 milyon 371 bin 704,91 lira, işlem miktarı ise 872,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 5 milyar 788 milyon 193 bin 826,91 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.618.000,004.180,00
En Düşük6.500.000,004.120,00
En Yüksek6.575.500,004.146,00
Kapanış6.500.000,004.120,00
Ağırlıklı Ortalama6.568.012,854.143,97
Toplam İşlem Hacmi (TL)5.732.371.704,91

Toplam İşlem Miktarı (Kg)872,62

Toplam İşlem Adedi54???????

Kaynak: AA
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