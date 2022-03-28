Son dakika haberleri | Giresunlu kadınlar koyun yünlerini ekonomiye kazandırıyor

Giresun'da kooperatif kuran kadınlar, hem yöredeki koyunların yünlerini değerlendiriyor hem de ürettikleri giysi ve ev tekstili gibi ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Piraziz ilçesinde bir araya gelen 7 kadın, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in de katkılarıyla Ekim 2021'de, Piraziz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurdu.

Piraziz Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde oluşturulan imalat atölyesinde keçe ustalarından 15 gün eğitim alan kadınlar, yapımını öğrendikleri keçeden ev tekstili ve giysi üretip satmaya başladı.

Kooperatif Başkanı Elif Doğanalp, AA muhabirine, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'in teşvik ve destekleriyle kurdukları kooperatifle kadın istihdamına ve ilçe ekonomisine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bölgede yetişen karayaka koyunlarının yünlerinin ekonomiye fazla katkısı bulunmadığını belirten Doğanalp, "Bunlar katma değere dönüşsün diye yola çıktık. Keçe ustalarından 15 gün eğitim aldık." dedi.

Doğanalp, yöredeki işletmelerden koyunların yünlerini aldıklarını ifade ederek, bu yünleri işleyip keçe haline getirdiklerini, keçeden de çeşitli ürünler imal ettiklerini anlattı.

"Böylelikle hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş hem de kadın istihdamı sağlamış oluyoruz. Şu anda 10 kadınımız bizimle. Hedefimiz bu sayıyı 35'e yükseltmek." ifadesini kullanan Doğanalp, satışların kooperatif adına gerçekleştirildiğini, elde edilen gelirden kadınlara aylık ödeme yaptıklarını aktardı.

"İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı iller"

Elif Doğanalp, keçeden birçok ürün yapabildiklerini kaydederek, "Pandemiden sonra herkes doğala döndü. Ürünlerimiz de doğal olduğu için beğeniliyor. Yurt içi ve dışından yoğun talep alıyoruz." diye konuştu.

Pazarlamayı sosyal medya ve e-platform satış mağazaları üzerinden gerçekleştirdiklerini belirten Doğanalp, şöyle devam etti:

"Pazarımızın yüzde 80'ini yurt içi oluşturmakta. İstanbul, İzmir ve Ankara ağırlıklı iller. Yine başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden de siparişler almaktayız. Kooperatifimizin yöreye özgü tarımsal ürünlerle de ilgili çalışmaları olacak."

Kooperatif üyesi Neslihan Gündoğdu ise her zaman böyle bir girişimde yer almanın hayalini kurduğunu dile getirerek, "Böyle bir oluşum içerisinde bulunduğum için mutluyum. Daha yeniyiz. İleriye dönük hedeflerimiz var. Zamanla bunları gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.