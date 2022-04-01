Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin...
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci: "890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Ekonomi