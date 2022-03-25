Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete Çanakkale Köprüsü sitemi: Açılışa çağırdık, gelmediler

Tokat Yeni Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışıyla ilgili muhalefete sitemde bulundu. Açılışa muhalefeti de davet ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, davete icabet edilmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

3 yıldır gelemediğimiz Tokat'ı özlemişiz. Görüyorum ki Tokat da bizi özlemiş. Onları gönülden selamlıyoruz. Bugün tamamlanan eserlerin resmi açılışları için birlikteyiz. Tokat sıradan bir şehir değildir. Her Tokatlı kardeşim kadrini kıymetini bilmelidir. Tokat'ı hakkettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz.

"5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLARIN AÇILIŞINI YAPIYORUZ"

Yatırım bedeli 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Tokat'a yakışır. Daha nice yatırımlar var. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olacaktır. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon. Yıllık 2 milyon yolcu kapasitesi var. Çok uzun yıllar boyunca ihtiyacı karşılayacaktır. Yeni havalimanımızın herkese hayırlı olmasını diliyorum. Tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değil, Tokat çevreyolu köprüsü ve heyelan ıslahının, Reşadiye Asbastı yolunun Tokat-Sivas yolu ikbalinin, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 25 ayrı yatırımı eğitimde hizmete açıyoruz. Güneş enerjisi santralimizi de resmen bugün hizmete sunuyoruz. 150 yataklı Erbaave Turan, 10 yataklı Pazar devlet hastanesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sağlık yatırımının açılışını da bugün yapıyoruz.

"TOKATA 20 YILDA 47 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz... 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları ana başlıklarıyla hatırlatayım. 4 tane yüzme havuzu yaptık, güreşte tarih boyunca büyük şampiyonlar çıkardı Tokat... Biz Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Güreş antrenman salonu ile katkıda bulunduk. Spor salonu ve kültür merkezimiz de yolda. İhtiyaç sahiplerine toplam 3,5 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. 16 km'den devraldığımız bölünmüş yola 278 km ilave yaptık. 294 km'ye ulaştırdık. Birileri laf üretir, biz ise iş üretiriz. Eşek ölür semeri kalır insan ölür eseri kalır. Farkımız bu. Burada ne kaldı 15 ay. 15 ayda kapı kapı dolaşmaya var mıyız... Haziran 2023'te ben inanıyorum ki karşımdaki muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır. TOKİ vasıtasıyla 5 bin konut yaptık. İnşası süren 296 konutu da bu yıl tamamlıyoruz. Toplam 6 millet bahçesi kazandırıyoruz. 9 baraj ve bir göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. 1,5 milyar lira Tokatlı çiftçilerimize tarımsal destek verdik. Cumhur İttifakı çiftçi buluşmasını yapacağız. Modern toplumlar ne yaşıyorsa benim toplumum da bunu yaşayacak. Daha iyi olacak.

MUHALEFETE ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ SİTEMİ

2023'te vereceğiniz destekle daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf döneminde Çanakkale'yi düşmanlarına mezar eden bir milletiz. Şimdi Çanakkale'de dünyanın bir numaralı asma köprüsünü yaptık mı. Fiyatı 2,5 milyar euro. Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık, siz de gelin dedik. Beraber açalım, Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin de bu heyecanı birlikte yaşayalım. Gelmediler. Biz milletimizle beraber açtık. Bu millet bunlara layık."

TOKAT HAVALİMANI HAKKINDA