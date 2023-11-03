Son dakika: Ekim ayında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 oranında artış gösterdi. Bu oran 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma ya da azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.

Son Dakika: 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı yüzde 58,46 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı vergi, harç ve cezalara uygulanmak üzere 2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranına esas olan veriyi açıkladı. Buna göre önümüzdeki yıl; vergi, ceza ve harçlara yüzde 58,46 oranında zam gelecek.

Yİ-ÜFE AÇIKLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), Ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YETKİSİ VAR

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı azaltma veya yükseltme yetkisi bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vergi Usul Kanunu kaynaklı artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2024 yılında vergi ve harçlar yüzde 58,46 oranında artırılacak.

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