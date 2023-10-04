Söke Ziraat Odası, Makinalı Hasat Toplama Ücretlerini Açıkladı

Söke Ziraat Odası Söke Ovası'nda uygulanacak makinalı hasat toplama ücretlerini açıkladı. Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, belirlenen fiyatlara tarafların saygı göstermelerini arzu ettiklerini söyledi.

Söke Ovasında pamuk üreticileri ve makinalı hasat yapan makinecilerin günlerdir dört gözle bekledikleri toplama ücreti dekar başı 850 TL olarak belirlendi. Mustafa Tanyeri başkanlığında toplanan Söke Ziraat Odası Meclisi geçtiğimiz sezon 575 TL olan toplama ücretinin artan maliyetleri de dikkate alarak, bu sezon dekar başı 850 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Pamuk üreticisi gibi makinecilerinde artan maliyetler nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri; "Üreticimiz de, makinecimiz de haklı. Ortak yolu bulmaya çalıştık. Alınan karara tarafların saygı göstermesini arzu ediyoruz" dedi. - AYDIN