Söke Ovası'nda Yağışlar Sonrası Zarar Tespit Çalışması Yapıldı

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Söke Ovası'nda yağışlar sonrası zarar tespit çalışması yaptı.

Söke'de önceki gün meydana gelen sağanak yağışların Sarıkemer ve Özbaşı bölgelerinde etkili olduğu görüldü. Yağışların ovada hasadı bekleyen pamuğa genelde ve büyük çapta çok zarar vermediği belirlendi. Özbaşı millik bölgesi ve Sarıkemer bölgelerinde hafif etkilenme olduğu ifade edildi. Hasada yağış bedeniyle bir gün ara verilirken, güneşli hava ile birlikte hasat yeniden hız kazandı. Söke Ovası'nda pamuk hasadı kaliteyi koruma esaslarına göre gece gündüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlenmeye devam edilecek. - AYDIN