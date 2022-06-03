Sivas'ta 797 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak - Haberler

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Sivas'ta 797 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak

AA - Halife Yalçınkaya - Ekonomi
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Sivas'ta 797 bin 860 dekar tarım arazisi sulanacak

Sivas'ta bu yıl 797 bin 860 dekar tarım arazisinde sulama yapılacak.

Sivas'ta bu yıl 797 bin 860 dekar tarım arazisinde sulama yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, yazılı açıklamasında, Sivas'ta sulama sezonunun 1 Mayıs'ta başladığını aktardı.

Kentteki sulanacak tarım arazileri hakkında bilgi veren Akca, Sivas'ta 797 bin 860 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım sayesinde 2022 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 2 milyar 700 milyon lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Çiftçilere bol ve bereketli sezon dileyen Akca, "Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Halife Yalçınkaya - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti Sivas su Ekonomi Haberler

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