Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi ve tedarik sıkıntısının ardından sıfır otomobilde stokçuluk baş göstermiş durumda. Ticaret Bakanlığı yeni bir elektronik sistem kurarak sıfır otomobillerin stok durumunu takip edecek ve stokçuluğun önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesi öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe son dönemde yaşanan çip krizi ve tedarik sıkıntısının ardından bir de sıfır otomobilde stokçuluk baş göstermiş durumda. Sıfır otomobilleri alıp bekleten birçok galeri nedeniyle ikinci el fiyatları da her geçen gün artıyor. Bu konuda çalışmalarını sürdüre Ticaret Bakanlığı ise yeni bir sistem getirmeye hazırlanıyor.

Sıfır otomobilde stokçuluğa karşı yeni önlem

Hürriyet'te yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı artık sıfır otomobillerin stok durumunu takip edecek. Bu kapsamda yeni bir elektronik sistem kuracak olan bakanlık, bir otomobili ülkemize giriş anından itibaren takip edecek.

Bir otomobil, ithal edilmesinin ya da üretim bandından inmesinin hemen ardından müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek. Aracın bayiye ve müşteriye ulaşma süreleri dahil olmak üzere tüm bilgiler elektronik sistemde yer alacak. Böylece araçların stok yapılıp yapılmadığı da anlaşılacak.

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Bakanlığın bu uygulamasıyla bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ülkemize giriş yapan ya da ülkemizde üretilen araçlar takip edilerek, stok yapan firmaların önüne geçilmesi planlanıyor. Sıfır otomobilde stokçuluğun bitmesi ile birlikte ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesi öngörülüyor.

Öte yandan, ikinci el piyasasında fiyatları daha da makul seviyeye getirmek için araç satışı yapan ilan sitelerine yeni sorumluluklar da geliyor. Yeni gelecek kurallar ışığında araç satışı yapan ilan sitelerinde yeni bir deneti uygulanaca. Buna göre artık satış yapan kişilerin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri yer alacak. Böylece satış yapan kişilerin takibi de daha kolay olacak.

Ticaret Bakanlığı son dönemde stokçuluğa karşı aldığı önlemleri artırmaya devam ediyor. Peki siz sıfır otomobil modellerinde yapılan stokçuluk ve bu duruma karşı alınan önlemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu önlemler işe yarayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.