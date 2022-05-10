SGK'dan kıdem tazminatı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya göre Eylül 1999'dan önce ilk işe girişi olanlara 15 yıl, 3600 gün koşuluyla sağlanan emeklilik, işten çıkarılmayı beklemeden tazminat alma hakkının kapsamı genişledi.

KIDEM TAZMİNATINDA ESAS YAZI DÜZENLENEBİLİR

Kıdem tazminatında esas yazı düzenlemesi prim günü koşullarının sağlanması durumunda olacak. 1 Mayıs 2008 ve sonrası sigortalı olanlar kademeli olarak 4600 gün ile 5400 prim günü koşullarını sağlayarak kıdem tazminatı alabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2008 sonrası sigortalı olanların emeklilik için yaş hariç, prim günü şartlarını sağlaması halinde "kıdem tazminatına esas yazı" düzenlenebileceğini açıkladı.

İSTİFA EDENLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Eylül 1999 öncesi işe girenler için emeklilikte kademeli geçişle beraber yaş bekleyenlerin de kıdem tazminatı almaları sağlandı. Kendi isteği ile işi bırakanlar ise yaş dışındaki koşulları yerine getirdiğinde kıdemini alabiliyor.

İKİ YOLLA KIDEM TAZMİNATI ALINACAK

Kendi isteğiyle ayrılanlar da iki yolla kıdeme hak kazanıyor. Çalışan ücreti vaktinde ya da eksik yatırıldığında haklı fesih yaparak kıdemini talep edebiliyor. Yaş dışındaki emeklilik koşullarının yerine getirilmesi durumunda da kıdem hakkı doğuyor.