SEDAŞ enerji hatları yakınındaki çalışmalar için tedbir çağrısında bulundu

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), çalışanların ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla enerji altyapısına yakın bölgelerde gerçekleştirilen tüm çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına eksiksiz uyulması çağrısında bulundu.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatları çevresinde gerçekleştirilen çalışmalarda güvenlik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığı belirtildi.

Enerji hatlarına bilinçsiz müdahalelerin ve gerekli önlemler alınmadan yürütülen çalışmaların iş kazalarına, yaralanmalara ve can kayıplarına neden olabileceği kaydedilen açıklamada, inşaat, bakım, tadilat ve benzeri saha çalışmalarında enerji hatlarına yaklaşım mesafelerinin mevzuata uygun şekilde korunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, planlı ve bildirimli enerji kesintisi gerektiren durumlarda çalışma yapacak kurum ve kuruluşların önceden SEDAŞ'la iletişime geçerek gerekli izin süreçlerini tamamlamalarının önemine işaret edilerek, çatı, balkon ve dış cephe çalışmalarında ise Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri (EKAT) Yönetmeliği'nde belirtilen güvenlik mesafelerine mutlaka uyulması gerektiği hatırlatıldı.

İş makinelerinin enerji hatlarına kontrolsüz şekilde yaklaşması, uçurtma ve balon gibi cisimlerin hatlara temas etmesi, balkonlardan yapılan dikkatsiz müdahaleler ve çocukların elektrik direklerine tırmanması gibi durumların ciddi riskler oluşturduğuna değinilen açıklamada, enerji nakil hatlarının rüzgarın etkisiyle salınım gösterebildiği ve güvenlik mesafelerinin hesaplanmasında bu durumun göz önünde bulundurulması gerektiği, güvenli çalışma mesafesinin sağlanamadığı durumlarda ise hattın enerjisiz bırakılması için mutlaka SEDAŞ onayı alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği" hükümlerine de dikkat çekilerek, enerji nakil hatlarının bulunduğu alanlarda gerekli tüm tedbirlerin alınmasının yasal bir yükümlülük olduğu anımsatıldı.