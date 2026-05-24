Organik çilek üreticileri pazar için destek bekliyor

Batman'ın Sason ilçesinde organik çilek üreticileri, verimli geçen sezona rağmen yoğun yağışlar ve düşen talep nedeniyle ürünlerini satamıyor. Çilekler bahçelerde çürürken üreticiler destek bekliyor.

Batman'ın Sason ilçesinde son yılların en verimli sezonunu geçiren organik çilek üreticileri, yoğun yağışlar nedeniyle satışların düştüğünü, toplanamayan çileklerin bahçelerde çürümeye başladığını belirterek destek istedi.

Yaklaşık 20 yıl önce tütüne alternatif ürün olarak ekilmeye başlanan ve bugün ilçedeki çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen tescilli Sason çileği, bu yıl üreticisini sevindirmek yerine endişelendirdi. Verimin yüksek olmasına rağmen pazarlama sorunu yaşayan üreticiler, ürünlerinin ellerinde kaldığını ifade etti. 10 yıldır organik çilek üretimi yapan Mehmet Aydın, ailesinin geçiminin tamamen çileğe bağlı olduğunu söyledi. Bu yıl verimin oldukça iyi olduğunu ancak yağışlar nedeniyle ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Aydın, günlük yaklaşık 75 ton çilek toplanabildiğini fakat talebin düşmesi nedeniyle ürünlerin büyük kısmının bahçelerde kaldığını ifade etti. Aydın, "Yağışlardan dolayı üreticiler bahçede kalan çilekleri toplayamıyor, çilek talep görmüyor. Bu sezon sadece 10 tır çilek gönderebildik. Ürünlerimiz satılamadığı için bahçelerde çürümeye başladı. Kendi imkanlarımızla başka illere götürmeye çalışıyoruz ancak işçi ücretleri ve yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle zarar ediyoruz. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Bayram tatilinde birkaç firmanın gelip çileklerimizi toptan almasını istiyoruz. Destek bekliyoruz" dedi.

Çilek üreticisi Ahmet Taşdemir ise hasadın en yoğun döneminde olmalarına rağmen müşteri bulamadıklarını söyledi. Taşdemir, "Tarlada 50 liraya satamadığımız çileklerin marketlerde 150 liraya satıldığını görüyoruz. Kazanan aracılar oluyor, üretici ise zarar ediyor. Bayram tatili başladı ancak ürünlerin sadece yüzde 10'u toplanabildi. Eğer yağışların devam ettiği bu süreçte satış yapamazsak çileklerin büyük bölümü çöp olacak" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
