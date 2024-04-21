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Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı seçimlerinde Çağrı Tatar güven tazeledi

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TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilciliği 17. dönem eğilim belirleme toplantısı seçimlerinde mevcut başkan Çağrı Tatar yeniden başkan seçildi. Tatar, yeni dönemde de Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nın başkanlığını sürdürecek.

Rize İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Çağrı Tatar güven tazeledi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilciliği 17. dönem eğilim belirleme toplantısı seçimleri gerçekleştirildi. İki liste halinde gerçekleştirilen seçim sonuçlarında mevcut başkan Çağrı Tatar 91 oy alırken Nazan Kızıltoprak ise 45 oy aldı. Seçimlerde yarışan Çağrı Tatar yeni dönemde de Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nın başkanlığına seçildi. Seçim sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Çağrı Tatar, "Seçime katılan bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - RİZE

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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