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Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi

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Resmi olmayan sonuçlara göre ATSO'da Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi
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ATSO'nun yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlendiği seçimler ANFAŞ Fuar Merkezi'nde tamamlandı; ilk aşamada 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesi seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Berkay Bahar 26 meslek grubunda öndeydi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) yeni dönem meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimler tamamlandı.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde, Berkay Bahar "mavi", Davut Çetin "kırmızı", Hatice Öz "turuncu" ve Reşat Güney "beyaz" liste ile yarıştı.

Seçimlerin ilk aşamasında 49 meslek grubunda 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesinin seçimi yapıldı.

Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Berkay Bahar, 26 meslek grubundaki seçimi önde tamamladı.

Bahar, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Antalya için hizmet vereceklerini kaydeden Bahar, "Bir savaş vermedik, bir yarış verdik. Rakiplerimizi üzecek, kıracak her ne olursa olsun bir paylaşımda bulunulmasın. Kavga etmeyelim, kimseyi kırmayalım. Bugün evinize gittiğinizde eşlerinizden helallik isteyin. Hepinizi çok yorduk. Hayır duası isteyin. Çok çalışacağız. Bu şehir için emek vereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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