'Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi' başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 12 Mayıs'a kadar sürecek "Rail Industry Show; Demiryolu Endüstrisi Altyapı ve Teknolojileri Fuarı ve Zirvesi"nin açılış töreni yapıldı.

ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde fuarın açılışında konuşma yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, fuarın Eskişehir'e yakıştığının altını çizerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'nin raylı sistemler konusunda çok ciddi mesafe aldığını ifade eden Avcı, son 10 yılda raylı sistemler alanında Türkiye'nin, özellikle yerlilik oranları konusunda çok güzel bir mesafe kaydettiğini belirterek şöyle devam etti:

"İstanbul Ulaşım 18 adet yerlilik oranı yüzde 60'ı geçen tramvay imal etti. Bursa Tram, ipek böceği markasıyla 18 adet tramvayı yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranıyla imal etti. Bursa sadece kendisi için değil, aynı zamanda şu anda Polonya'ya da tramvay ihraç edecek bir altyapı oluşturmuş oldu. Bursa LRT 'Green city' adıyla 60 adet yüzde 60'ın üzerinde yerlilik oranı sağlayan tramvay aldı, imal ettirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesine bağlı Ulaşım AŞ'nin şirketi Kayseri Tram, 'Talas' marka bir tramvaydan 30 adet, yerlilik oranı yüzde 50'nin üzerinde... Kocaeli Tram, 'Panorama' marka bir tramvay imal ettirdi 12 adet. Bunun da yerlilik oranı yüzde 60. Samsun yine 'Panorama' markasıyla Samsun Tram, 8 adet. Bu saydığım büyükşehir belediyeleri; İstanbul, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Samsun 146 adet yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde olan, yüzde 60'ın üzerine çıkan tramvaylar hizmete koydu. Bunu burada söylemek istemezdim ama Eskişehir'deki yerlilik oranımız maalesef yüzde 0."

Nabi Avcı, 1 Haziran'da Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin 15 tramvay alımı için ihaleye çıkacağını hatırlatarak "Öncelikli hedefimiz herhalde Eskişehir'imize, Eskişehir'in TÜLOMSAŞ (TÜRASAŞ) gibi altyapısı olan ve 2016'da da 'ben bu işi yaparım' dediği halde ihaleye giremeyen TÜLOMSAŞ'a (TÜRASAŞ) da bir şans tanınırsa, ihale sözleşmesi yalnızca yabancı firmaların katılabileceği şartlardan arındırılıp, burada ürünlerini göreceğinizi firmalar dahil olmak üzere TÜLOMSAŞ'ın (TÜRASAŞ) da iştirak edebileceği bir düzenleme yapılırsa öyle zannediyorum ki Eskişehir'de de biz bu yerlilik oranlarını fazlasıyla yukarıya çekebiliriz." diye konuştu.

"Öğrencilerimizi buraya getirelim"

Yerli Malı Haftası kutlamalarının yapıldığını anımsatan Avcı, şöyle devam etti:

"Milli Eğitim Bakanlığı yaptığım dönemde başlatmaya çalıştığım ama araya giren pandemi nedeniyle maalesef sürdüremediğimiz bir uygulama var. Benim yaşımdakiler hatırlayacaktır, eskiden okullarımızda 12-18 Aralık tarihleri arasında Yerli Malı Haftası düzenlenirdi. Hepimiz evden evin bütçesi neye el veriyorsa birtakım tarımsal ürünleri okulumuza götürür, sıralarımıza servis yapılır, 'yerli malı yurdun malı her Türk onu kullanmalı' şarkıları eşliğinde kutlardık. Milli Eğitim Bakanlığı dönemimde dedik ki biz sadece keçi boynuzu, fındık, fıstık ihraç eden, üreten bir ülke değiliz. Bizim sanayi fuarlarımızda gerçekten çocuklarımızın ve hepimizin göğsünü kabartacak çok büyük işler yapılıyor. Eskişehir bunların en başında gelen merkezlerden biri. Havacılık sektöründe, ulaşım sektöründe Eskişehir, sadece yurt içine değil, dışarıya da iş yapıyor. 12-18 Aralık'ı Yerli Malı Haftasını beklemeye gerek yok, bu vesileyle çocuklarımızı, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerimizi buraya getirelim. Türkiye'nin, Türk mühendislerinin, Türk tasarımcılarının, Türk işçilerinin ve Türk girişimcilerinin neler yaptıklarını göğsümüzü gere gere onlara gösterelim."

Milletvekili Avcı, Türkiye'de ilk uçağı Nuri Demirağ'ın yaptığının bilindiğine değinerek, şunları ifade etti:

"Evet Nuri Demirağ, müteşebbis olarak gerçekten ciddi manada havacılık sektörüne giriş yapmış. Fakat dönemin Türk Hava Kurumu Başkanı ve Ulaştırma Bakanı, tek parti döneminde, Şükrü Koçak'ın bilinçli engellemeleriyle Türk Hava Kurumu ile yaptığı sözleşmeler iptal edilerek Nuri Demirağ'ın önü kesilmiştir. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikası kuruluş teşebbüsünde birlikte olduğu bir isim daha var, Selahattin Reşit Alan. Selahattin Reşit Bey, Türkiye'de ilk uçağı MMV-1, Milli Müdafaa Vekaleti-1 adıyla ya da daha sonra başkalarının verdiği Selahattin-1 uçağı olarak Eskişehir'de o zaman ki adıyla Tayyare Tamirhanesi'nde tasarlayıp, üretiyor ve uçuruyor."

"URAYSİM gibi projelere sahip çıkmamız gerekiyor"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da Eskişehir'in üretim ve ulaşım ağları bakımından bir merkez olduğunun altını çizdi.

Demir yollarının hem ülke hem de bölge meselesi olduğuna anlatan Günay, şunları söyledi:

"Hükümetimizin hedefi 25 bin kilometrelik demir yolu. Bunu bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yolcu taşımacılığında ve ticari taşımacılıkta henüz demir yolunun payı çok az. Öncelikle bunu artıracağız. Ar-Ge'ye önem vermemiz gerekiyor. Teknolojik gelişmeleri takip edip, hatta öncüsü olmamız gerekiyor. Bu sadece bir şehir meselesi değil, ülke meselesi. Aynı zamanda bölgede de bir üs olacağımızdan eminim. URAYSİM gibi projelere sahip çıkmamız gerekiyor. Bütün bu güzel projelere hep birlikte el verelim. Şehrimizi ve ülkemizi birkaç adım daha rekabet gücünü artırarak öne geçirelim."

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu da Eskişehir'in bugüne kadar demir yoluyla ilgili verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de Eskişehir'in havacılık, öğrenci ve demir yolu kenti olduğunu dile getirerek, fuarın kente olumlu katkılarının olacağını aktardı.

Eskişehir Vali Yardımcısı Kubilay Ant da kentin demir yolu tarihinin 130 yıllık geçmişinin olduğuna değinerek demir yolunun sanayinin adeta temeli olduğunun altını çizdi.

"URAYSİM son derece önemli"

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ise TÜRASAŞ'ın çok önemli ve yan sanayisiyle Eskişehir'e değer katan bir fabrika olduğunu belirterek ciddi potansiyele sahip TÜRASAŞ'ın ileri seviyeye getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kentin demir yollarına sahip çıkması gerektiğine değinen Kesikbaş, "URAYSİM Projesi var. Eskişehir'in bu projeye sahip çıkması gerekiyor. Bu konu bir bilim projesidir. URAYSİM'e bu kenti gerçekten içselleştirmiş ve gelecek kurgusu, planı yapan insanların sahip çıkması gerekiyor. URAYSİM son derece önemli." dedi.

Kesikbaş, Eskişehir'de hızlı tren setlerinin üretilmesinin de gelecek vizyonu projesi olduğunu bildirdi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli de fuarın raylı sistemlerde marka olan Eskişehir'de düzenlenmesinde duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Modern Fuarcılık Genel Müdürü Moris Revah da demir yollarının Türkiye'nin kaderinde, kurtuluşunda, bugünlere gelmesinde lokomotif görevi üstlendiğini anımsatarak Eskişehir'in de bir demir yolu kenti olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen fuarda katılımcılar stantları gezdi.