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QUBITRIUM'a 1,5 Milyon Avro Tohum Yatırımı

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Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Kadir Durak'ın kurucusu olduğu QUBITRIUM girişimi, ACT Venture Partners'tan aldığı 1,5 milyon avro yatırım ile kuantum teknolojileri alanında gelişim hedefliyor. Girişim, nano-uydu tabanlı güvenli iletişim sistemleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Özyeğin Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Dr. Kadir Durak'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) olduğu ileri kuantum teknolojileri alanında öncü QUBITRIUM girişimi, Hollanda menşeli ACT Venture Partners yatırımcı firmasından 1,5 milyon avro değerinde tohum yatırımı aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi'nde 2011'de faaliyete geçirilen üniversite tabanlı iş hızlandırma programı Girişim Fabrikası desteğiyle kurulan ve kuantum kriptografisi, iletişim ve kuantum algılama alanında öncü bir startup olan QUBITRIUM, nano-uydu tabanlı Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) sistemleri geliştirerek güvenli bilgi paylaşımı için ileri düzey çözümler üretmeyi ve güvenli iletişim alanında küresel bir etki oluşturmayı hedefliyor.

ACT Venture Partners'dan alınan hibe kapsamında, QKD faydalı yüküne sahip 2U hacimli bir uydu fırlatılması için çalışmaların hızlandırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, satış ve müşteri destek ekiplerinin güçlendirilerek küresel müşteriler ve stratejik ortaklarla ilişkilerin derinleştirmesi planlanırken QUBITRIUM'un hedefleri arasında nano-uydu üreticileri ve uydu hizmet sağlayıcıları için mini QKD faydalı yükleri sunan lider bir girişim olmak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QUBITRIUM'un Kurucusu ve CEO'su Dr. Kadir Durak, bilgi paylaşımı ve güvenliğindeki sorunlar sıfır güven prensiplerini temel alan QKD teknolojileri ile temelli olarak sağlanabileceğini ve bu sayede kurumlar arasında güvenilir bilgi alışverişi oluşturulabileceğini belirtti.

Durak, sıfır güven prensipleri ile çalışan bir QKD sistemini dolanık foton kaynakları kullanarak geliştirdiklerini aktararak, "QUBITRIUM olarak, halihazırda bu ürünleri bu boyutlarda üretebilen tek şirket konumundayız. Sadece QKD ürünleri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenli iletişim çözümleri sunmak için Avrupa'da yeni bir tedarik zinciri oluşturuyoruz." açıklamasında bulundu.

ACT Venture Partners ortağı Okan Kara, bu yatırım ile Dr. Durak liderliğinde QUBITRIUM'un küresel bir kuantum internet oluşturma vizyonuna ortak olmaya karar verdiklerini ifade etti.

Kara, "Bu devrimsel teknoloji ve maliyet verimli bir çözüm ile bankacılık, e-ticaret, dijital imzalar gibi kritik altyapılar ile savunma sektörlerini hedefleyen QUBITRIUM'un gelişmiş siber saldırılara ve kuantum bilişim tarafından ortaya çıkan yeni tehditlere karşı yüksek güvenlikli, ölçeklenebilir bir iletişim platformu sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım turu ile QUBITRIUM, teknoloji geliştirme süreçlerini ve ticarileştirme çalışmalarını hızlandırmayı hedeflerken şirket, ürünlerini uzay koşullarında QKD'nin uygulanabilirliğini doğrulamak için ilk uydusunu yakın bir gelecekte fırlatmayı planlıyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi

Teknoloji Güvenlik Ekonomi

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