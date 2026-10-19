Prof. Dr. Hande Çeliker, düz çizgi eğriliğinin sarı nokta belirtisi olabileceğini söyledi

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Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Çeliker, düz çizgilerin eğri veya dalgalı görülmesinin sarı nokta hastalığının belirtilerinden biri olabileceğini ifade ederek, erken tanı ve uygun tedaviyle görme kaybının ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Çeliker, sarı nokta hastalığı olarak da bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonunun özellikle ileri yaşlarda merkezi görmeyi etkileyen önemli göz hastalıklarından biri olduğunu aktardı.

Hastalığın retinanın merkezinde bulunan ve ayrıntılı görmeyi sağlayan makula bölgesini etkilediğini vurgulayan Çeliker, "Kişiler başlangıç döneminde herhangi bir belirti hissetmeyebilir, ilerleyen süreçte ise görme kalitesinde belirgin değişiklikler yaşayabilir. Kapı kenarlarını, pencere çerçevelerini veya düz çizgileri eğri görmeye başlayan kişiler bu değişikliği önemsemeli. Erken tanı ve uygun tedaviyle görme kaybının ilerlemesi birçok hastada yavaşlatılabilir." ifadelerini kullandı.

Sarı nokta hastalığında günlük yaşamda fark edilebilecek belirtilere de değinen Çeliker, özellikle düz çizgilerin eğri veya dalgalı görülmesi, görüntünün orta kısmında bulanıklık oluşması, okurken harflerin kaybolması ya da yüzleri tanımakta zorlanmanın belirtiler arasında yer alabildiğini aktardı.

"Erken evrelerde herhangi bir şikayete yol açmayabilir"

Çeliker, hastalığın kuru ve yaş olmak üzere iki temel tipi bulunduğunu, kuru tipin daha sık görüldüğünü ve genellikle yavaş ilerlediğini, yaş tipin ise hızlı görme kaybına neden olabildiğini ifade etti.

Yaşın ilerlemesiyle riskin arttığını, aile öyküsü ve sigara kullanımının da önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu vurgulayan Çeliker, şunları kaydetti:

"Kuru tip sarı nokta hastalığı erken evrelerde herhangi bir şikayete yol açmayabilir. Yaş tipte ise retina altında gelişen anormal damarlar nedeniyle sıvı birikimi veya kanama meydana gelebilir. Bu durum merkezi görmenin kısa sürede bozulmasına neden olabilir. Özellikle ani gelişen görme değişikliklerinde erken müdahale büyük önem taşıyor. Görme kaybı ortaya çıkmadan önce retina tabakasındaki değişiklikleri tespit etmek mümkün. Özellikle risk grubundaki kişilerin hiçbir şikayeti olmasa bile göz muayenelerini ihmal etmemesi gerekiyor. Optik koherens tomografi (OCT) gibi görüntüleme yöntemleriyle sarı nokta bölgesindeki yapısal değişiklikleri ayrıntılı biçimde değerlendirebiliyoruz."

Çeliker, sarı nokta hastalığının belirtilerini fark etmek için kişilerin her iki gözünü ayrı ayrı kontrol edebileceğini belirterek, Amsler kareli çizelgesinin bu amaçla kullanılabildiğini anlattı.

Söz konusu kontrolün göz muayenesinin yerini tutmayacağına dikkati çeken Çeliker, "Bir göz kapatılarak diğer gözle kareli çizelgenin ortasındaki noktaya bakıldığında çizgilerin düz olup olmadığı kontrol edilebilir. Aynı işlem diğer göz için de tekrarlanmalıdır. Çizgilerde eğrilme, dalgalanma veya kaybolma fark edilmesi retina hastalığının işareti olabilir." ifadelerini kullandı.

Çeliker, sarı nokta hastalığında tedavinin hastalığın tipine ve evresine göre planlandığını aktararak, özellikle yaş tipte uygulanan göz içi enjeksiyon tedavilerinin hastalığın kontrol altına alınmasında önemli rol oynadığını kaydetti.

Hastalığın erken dönemde tespit edilebilmesi için düzenli göz muayenesinin önemine işaret eden Çeliker, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüzde yaş tip sarı nokta hastalığında göz içi enjeksiyon tedavileriyle hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak, birçok hastada görmeyi korumak ve bazı hastalarda görme düzeyinde iyileşme sağlamak mümkün. Ancak tedavinin başarısında hastalığın hangi aşamada tespit edildiği ve takiplerin düzenli sürdürülmesi büyük önem taşıyor. Görmedeki değişiklikler yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak değerlendirilmemeli. Sarı nokta hastalığı tedavi edilmez veya düzenli takip edilmezse ilerleyici ve kalıcı merkezi görme kaybına yol açabilir."

Kaynak: AA