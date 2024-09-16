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Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı

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Bankamatikten para çekmeye giden bir vatandaş, yüklü miktardaki paranın kendisine 20 TL'lik banknotlar şeklinde verildiğini görünce neye uğradığını şaşırdı. Duruma tepki gösteren vatandaş, "Ceplere sığmıyor. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım" dedi.

Üzerinde nakit bulunsun diye bankamatiğe para çekmeye giden vatandaş, yüklü miktardaki paranın kendisine 20 TL'lik banknotlar şeklinde verildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek "Ceplere sığmıyor. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım" dedi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Pazarcı parası gibi", "Abi sana iyi gelmiş bana 10 TL'den 3 k para verdi", "Geri yatırsaydın", "ATM 20'likleri toplamış bir kişiye itelemiş" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (7)

mehmet cengiz akdağ:

sen dua et vermiş

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Emre null:

olsun ya daha ne istiyorsun güzel kardeşim Reis zamanında maaslar zamanında ödeniyor bankalarda ateşlerde para ha 20 TL ha 200 TL ikisi de geçerli değil mi heryerde reisten maaşını bile alamiyordu kimse limonsatan öğretmenlerden bahsetmiyorum bile

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Muhammed Yslbs:

Rabbim böyle yük versin yeterki insanlara :)

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Derviş Yılmaz:

bu çok önemli bi haber !! bende atm arızalandı bütün parayı adam verdi zannetmiştim TEŞEKKÜRLER

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Erdal_19:

güzel kurgu

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Nayci İbrahim:

ENFLASYON DÜŞÜYOR KOLAYMI ONDANDIR...:)

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