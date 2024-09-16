Para çekmeye gitti, bankamatikten çıkan banknotları görünce şaşıp kaldı

Üzerinde nakit bulunsun diye bankamatiğe para çekmeye giden vatandaş, yüklü miktardaki paranın kendisine 20 TL'lik banknotlar şeklinde verildiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

O anları kayda alan vatandaş, duruma tepki göstererek "Ceplere sığmıyor. Ben bu yükü nasıl taşıyacağım" dedi. Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Pazarcı parası gibi", "Abi sana iyi gelmiş bana 10 TL'den 3 k para verdi", "Geri yatırsaydın", "ATM 20'likleri toplamış bir kişiye itelemiş" şeklinde yorumlar yapıldı.